Алекс, Веллитон, Ибсон и Кариока: где они теперь

Экс-президент РФС Сергей Фурсенко решил перевести нашу лигу на систему «осень-весна». Из-за этого переходный чемпионат-2011/12 длился полтора года. Это был последний сезон, когда в «Спартаке» одновременно выходили на поле Алекс, Веллитон, Ибсон и Кариока.

Алекс (35 лет)

Ушёл из «Спартака» в мае 2011 года. С одной стороны, трансфер казался неуместным. Всё-таки волшебная левая нога Алекса регулярно творила шедевры. С другой стороны, со стороны тренерского штаба были намёки, мол, Алекс уже далеко не тот, что приехал в Москву. Да и бразилец, сидя в России, переживал из-за осложнившейся беременности жены в Бразилии.



Перейдя в «Коринтианс», Алекс сразу стал чемпионом, а на следующий год выиграл Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира. После этого в «Коринтианс» пришёл запрос на Алекса от катарского клуба «Аль-Гарафа». Но бразильцев не устроила сумма, и они сделали ответное предложение. Вскоре хавбек подписал трёхлетний контракт с командой из Дохи. Это случилось в июле 2012 года.



В июле 2013 года Алекс вернулся в чемпионат Бразилии. А именно в клуб, где он когда-то стал звездой — «Интернасьонал». Но второй этап в этой команде получился не такой удачный. Более того, провальный. Красно-белые (речь про «Интернасьонал») вылетели. В конце 2016 года команде не хватило одной победы, чтобы остаться в чемпионате Бразилии. В январе этого года Алекс покинул команду, а на прощальной пресс-конференции не мог сдержать слёз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Alex chora neste momento <a href="https://twitter.com/hashtag/Inter?src=hash">#Inter</a> <a href="https://t.co/e21ah1DdSe">pic.twitter.com/e21ah1DdSe</a></p>— Amanda Munhoz (@amanda_munhoz) <a href="https://twitter.com/amanda_munhoz/status/819278514419539969">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С 2016 года Алекс не провёл ни одного официального матча, а в июне 2017 года полузащитник объявил о завершении карьеры.

Веллитон (30 лет)

Ушёл из «Спартака» только в 2014 году, но прекратил выступления за москвичей раньше. Последние полтора года нападающего отдавали в аренды — бразильские «Гремио», «Сан-Пауло» и испанскую «Сельту». За последний клуб Веллитон провёл всего один матч и запомнился не голами, а вождением машины в нетрезвом виде. «Я лишь выпил бокал вина, а полицейский начал утверждать, будто я дико пьян, — ситуацию преувеличили», — так Веллитон описал мне ту историю.



Потом нападающий перебрался в чемпионат Турции, и там он вспомнил, что такое футбол. Он подписал двухлетний контракт с клубом, у которого не самое простое название — «Мерсин Идманюрду». А по истечении соглашения присоединился к «Кайсериспору». В прошедшем сезоне лучшим бомбардиром турецкой лиги стал Вагнер Лав (23 мяча), на третьем месте Это’О (18 мячей), а Веллитон хоть и оказался на 9-м месте, но свои 12 мячей забил. Кстати, все с игры — в отличие от Вагнера и Это’О.

Ибсон (33 года)

Ушёл из «Спартака» в 2009-м. Затем полузащитник пробежался по ряду клубов (отыграв в каждом не более 50 матчей) — бразильские «Сантос», «Фламенго», «Коринтианс» и даже итальянская «Болонья». В Серию А Ибсон приехал в январе 2014 года. За четыре месяца «Болонья» опустилась с 17-го на 19-е место и покинула чемпионат Италии. Впрочем, полузащитнику не пришлось выступать в Серии В, потому что его отдали в аренду бразильскому «Спорту». Затем «Болонья» по обоюдному согласию разорвала контракт с Ибсоном.



Тогда хавбек отправился в США. Но не в MLS, а в NASL — второй по силе футбольный дивизион. «Мы получили футболиста, который играл за лучшие клубы мира», — заявил в феврале 2015 года главный тренер «Миннесоты Юнайтед» Мэнни Лагоса. С этого года команда была принята в MLS и сейчас идёт на последнем месте в Западной конференции. Кстати, капитаном команды назначен Вадим Демидов, который не закрепился в «Анжи» в 2013 году. В этой «Миннесоте» уже третий год выступает Ибсон. На днях вон как сыграл пяточкой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lookin' is overrated for Ibson<a href="https://twitter.com/hashtag/MINvHOU?src=hash">#MINvHOU</a> | 0-0 <a href="https://t.co/xMTT4TH0c9">pic.twitter.com/xMTT4TH0c9</a></p>— Minnesota United FC (@MNUFC) <a href="https://twitter.com/MNUFC/status/887848315785818117">20 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рафаэл Кариока (28 лет)

Покинул «Спартак» в 2015 году — последним из той четвёрки бразильцев. Футболист оказался в «Атлетико Минейро» и за этот клуб уже провёл больше матчей (166), чем за «Спартак» (130). В Москве Кариока всегда выглядел сурово и порой даже злобно. Вернувшись в родную среду, футболист начал улыбаться (да-да, есть фотографии улыбающегося Кариоки!). Тем более что в Бразилии ему не кричали «Кариока — дуойка!», а наоборот — признали лучшим опорником чемпионата.