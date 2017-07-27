«Бетис» предложил «Зениту» за Хави Гарсию около 4 млн евро

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За 30-летнего хавбека испанский клуб готов заплатить около € 4 млн.



Игрок не входит в планы нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. В связи с этим петербургский клуб готов рассмотреть предложения по испанцу и уже снизил финансовые запросы. На хавбека претендует также «Малага».

Ранее сообщалось, что «Бетис» предложил Хави Гарсии контракт на четыре года.

Полузащитник ранее играл в Испании за «Реал» и «Осасуну». В его игровой карьере были также португальская «Бенфика» и английский «Манчестер Сити».