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27 июля 2017, 9:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Бетис» предложил «Зениту» за Хави Гарсию около 4 млн евро

«Бетис» сделал предложение «Зениту» о трансфере полузащитника Хави Гарсии, утверждает AS.

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За 30-летнего хавбека испанский клуб готов заплатить около € 4 млн.

Игрок не входит в планы нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. В связи с этим петербургский клуб готов рассмотреть предложения по испанцу и уже снизил финансовые запросы. На хавбека претендует также «Малага».

Ранее сообщалось, что «Бетис» предложил Хави Гарсии контракт на четыре года.

Полузащитник ранее играл в Испании за «Реал» и «Осасуну». В его игровой карьере были также португальская «Бенфика» и английский «Манчестер Сити».

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