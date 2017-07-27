Хуан Лескано попрощался со «СКА-Хабаровском» и отправился в «Анжи»

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Нападающий Хуан Лескано продолжит футбольную карьеру в «Анжи». Переговоры об этом с руководство «СКА-Хабаровска» завершились вечером в среду, 26 июля. Официальное подтверждение появилось на сайте «армейцев».

«Лескано продолжит карьеру в “Анжи”. Клуб из Дагестана готов выкупить трансфер нападающего из Аргентины за сумму, прописанную в контракте игрока. ФК “Анжи” (Махачкала) сделал официальное предложение СКА, футболист дал согласие на переход. Футбольный клуб “СКА-Хабаровск” с пониманием встретил это решение игрока», — сообщила пресс-служба «армейцев».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», карьера 24-летнего нападающего из Аргентины началась в Европе в молодёжных командах «Ливерпуля» и «Реала». Затем футболист оказался в «Аль-Ахли» и «Лугано». В России Лескано три года провёл «Енисее», с 2016 года выступал за «СКА-Хабаровск». В июле этого года в первом матче Премьер-лиги с «Зенитом» форвард отличился ударом в стиле «рабона», но мяч угодил в штангу. Благодаря этому он стал известен широкому кругу болельщиков.

Сам аргентинец в интервью клубной пресс-службе отметил, что готов в любое время сменить страну, клуб, город, поскольку жизнь футболиста — это перемены, и нужно быть к ним готовым. То же касалось и переезда в Россию.

«Я люблю приключения. И потом, выбрав Россию и Хабаровск, я выиграл. Мы (“СКА-Хабаровск” — прим. ред.) в Премьер-лиге, играем при аншлаге, наша команда сегодня интересна всем», — поделился Хуан Лескано.

Футболист провёл в составе «армейцев» один полноценный сезон и две стартовые игры текущего сезона. За это время он выходил на поле в 36 официальных матчах, в которых забил восемь голов.

Сам нападающий неоднократно заявлял, что в Хабаровск его позвал бывший главный тренер «армейцев» Александр Григорян. Сейчас специалист возглавляет махачкалинский «Анжи». Как писало РИА «Восток-Медиа», он уже забрал из дальневосточной столицы защитника Игоря Удалого, с которым не продлили контракт, и хавбека Павла Карасёва.