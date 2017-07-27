Хуан Лескано попрощался со «СКА-Хабаровском» и отправился в «Анжи»
Махачкалинский клуб выкупил трансфер нападающего.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий Хуан Лескано продолжит футбольную карьеру в «Анжи». Переговоры об этом с руководство «СКА-Хабаровска» завершились вечером в среду, 26 июля. Официальное подтверждение появилось на сайте «армейцев».
«Лескано продолжит карьеру в “Анжи”. Клуб из Дагестана готов выкупить трансфер нападающего из Аргентины за сумму, прописанную в контракте игрока. ФК “Анжи” (Махачкала) сделал официальное предложение СКА, футболист дал согласие на переход. Футбольный клуб “СКА-Хабаровск” с пониманием встретил это решение игрока», — сообщила
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», карьера 24-летнего нападающего из Аргентины началась в Европе в молодёжных командах «Ливерпуля» и «Реала». Затем футболист оказался в «Аль-Ахли» и «Лугано». В России Лескано три года провёл «Енисее», с 2016 года выступал за «СКА-Хабаровск». В июле этого года в первом матче
Сам аргентинец в интервью клубной
«Я люблю приключения. И потом, выбрав Россию и Хабаровск, я выиграл. Мы (“СКА-Хабаровск” — прим. ред.) в
Футболист провёл в составе «армейцев» один полноценный сезон и две стартовые игры текущего сезона. За это время он выходил на поле в 36 официальных матчах, в которых забил восемь голов.
Сам нападающий неоднократно заявлял, что в Хабаровск его позвал бывший главный тренер «армейцев» Александр Григорян. Сейчас специалист возглавляет махачкалинский «Анжи». Как писало РИА «Восток-Медиа», он уже забрал из дальневосточной столицы защитника Игоря Удалого, с которым не продлили контракт, и хавбека Павла Карасёва.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter