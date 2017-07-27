Перегудов: Первые матчи «ВТБ Арена» проведет в середине 2018 года
Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов — об эксплуатации объектов комплекса, проведении «Финала четырех» баскетбольной Евролиги и списке команд, которые будут играть домашние матчи в Петровском парке.
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К осени 2017 года в столичном Петровском парке будут сданы в эксплуатацию первые объекты комплекса «ВТБ Арена Парк». А уже через год вся спортивная инфраструктура заработает в полном объеме. В эксклюзивном интервью «Известиям» старший
— Насколько важно для вас принять у себя «Финал четырех» баскетбольной Евролиги-2019?
— Уже больше года мы говорим, что Москва, Петровский парк и наша арена являются лучшей площадкой для проведения «Финала четырех» в 2019 году. Подписанный нами меморандум о намерениях обозначает все основные параметры сотрудничества, включая распределение доходов и ответственности сторон за организацию матчей. В то же время в юридическом и финансовом плане нам еще предстоит много работы после того, как мы согласуем все вопросы с городом. Часто подписывающей стороной в таких договорах является городское руководство, которое отвечает за проведение всего мероприятия. Именно так будет в случае с «Финалом четырех» Евролиги 2018 года в Белграде. В нашем случае УК «Динамо» и «ВТБ Арена Парк» будут самостоятельно заниматься организацией «Финала четырех». К этому моменту наша арена должна быть достроена и введена в эксплуатацию. К тому же в городе будет организована большая
Мы получили согласие города на проведение «Финала четырех», и мэр Москвы Сергей Собянин подписал письмо, в котором сообщил, что российская столица поддержит это соревнование и включит его в официальную программу городских мероприятий. Мы уже пятый год являемся партнерами и спонсорами Евролиги, присутствовали на всех финалах. Проведение «Финала четырех» было бы логичным завершением строительства «ВТБ Арены».
— В каком порядке будут вводиться в эксплуатацию объекты комплекса?
— Мы открываем гостиницу Hyatt уже в августе. В октябре 2017-го внешние строительные работы на стадионе будут закончены. В течение следующего года планируем довести до ума все жилые комплексы — к концу 2018 года передадим ключи жильцам апартаментов.
Ближайший зимний перерыв футбольного чемпионата и всю весну 2018 года мы посвятим проверкам и тестам, причем самым разнообразным. Не только спортивным, но и проверке систем безопасности, работе Росгвардии и МВД. Хотим посмотреть, как это будет происходить в режиме полной заполняемости трибун.
— А первые официальные встречи когда планируете проводить?
— Это возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию. Думаю, реальный срок — июнь 2018 года, если говорить о первом концертном мероприятии. Футбольному «Динамо» будет предоставлен выбор: или сыграть последние матчи сезона-2017/18 на новом стадионе, или переехать на него уже с начала сезона-2018/19.
— Сколько времени будет уходить на переоборудование хоккейной арены в баскетбольную?
— Мне доводилось бывать на очень старой арене «Стейплс-Центр» на матче НХЛ с участием «Лос-Анджелес Кингз». По его окончании поставил камеру на штатив, пошел обедать, вернулся — там уже разминаются баскетболисты «Лос-Анджелес Лэйкерс».
— Помимо футбольного «Динамо» и баскетбольного ЦСКА, с кем еще планируется длительное сотрудничество? С хоккейным «Динамо» обсуждали переезд на «ВТБ Арену»?
— Хоккеисты и руководство «Динамо» приезжали к нам, смотрели объект, тренерские комнаты, раздевалки, согласовывали с нами качество льда. Мы активно работаем и с обществом «Динамо», через которое ВТБ спонсирует все клубы
— Есть понимание, какие исполнители проведут первый концерт на «ВТБ Арене»?
— Общее понимание есть, но по причине конфиденциальности наших переговоров с промоутерами мы пока не можем об этом публично говорить. Скажу одно: это будут имена первой величины. Что касается открытия, которое мы организуем в 2018 году, было бы логично устроить его в формате фестиваля с участием спортивных звезд и звезд