Нападающий «Ахмата» Лео начал учить русский язык

Футболист выложил на своей странице в одной из социальных сетей историю, на которой сфотографирован листок с португальскими словами и их переводом на русский язык.

С 18-летним форвардом, на счету которого 11 матчей за сборную Бразилии U20, в июле подписан контракт сроком на пять лет.

Лео уже провёл за грозненский клуб два матча в РФПЛ (оба — с первых минут), в которых забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Лео принёс победу «Ахмату» в матче с «Амкаром» (1:0).