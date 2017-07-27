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27 июля 2017, 0:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Ахмата» Лео начал учить русский язык

Нападающий «Ахмата» Лео Родригес Лима начал учить русский язык.

Футболист выложил на своей странице в одной из социальных сетей историю, на которой сфотографирован листок с португальскими словами и их переводом на русский язык.

С 18-летним форвардом, на счету которого 11 матчей за сборную Бразилии U20, в июле подписан контракт сроком на пять лет.

Лео уже провёл за грозненский клуб два матча в РФПЛ (оба — с первых минут), в которых забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Лео принёс победу «Ахмату» в матче с «Амкаром» (1:0).

Ахмат
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