Как правильно выходить из автобуса. Инструкция РФПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Арсенал» на 10 тысяч рублей за неправильный выход из автобуса.
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Разбираемся в прецеденте.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
В понедельник в Туле состоялся заключительный матч 2-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и хабаровским СКА (1:0). Команда при выходе из автобуса использовала не только переднюю дверь. Когда «оружейники» подъехали к стадиону, водитель транспортного средства открыл обе двери, и игроки с техническим персоналом покинул автобус через переднюю и заднюю дверь, что, как оказалось, является нарушением технического регламента Российской футбольной
ЧТО СКАЗАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КДК.
— У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3−4 секунды, а игроки выходили из всех дверей — за это штраф 10 тысяч рублей, сказал глава КДК Артур Григорьянц.
ЧТО ГОВОРЯТ В «АРСЕНАЛЕ».
— Такой пункт в техническом регламенте есть, — сказал «СЭ» генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов. — Он появился недавно, в прошлом году, и, на мой взгляд, абсурден. Все команды выходят, как хотят. Неправильно загонять в
Скорее всего, мы обратимся с письмом в лигу по поводу этого регламента и попросим согласовать его с основным вещателем. Насколько я понимаю, это его требования. В данном случае основной вещатель должен более профессионально размещать камеры и корреспондентов, чтобы не загонять команды перед игрой в
У каждого человека есть своя особенность, когда он выходит, как выходит. Таких футбольных моментов много и у тренеров, и у игроков. И потом, чтобы выйти из одной двери всей команде, понадобится пятнадцать минут. Это бред вообще.
— То есть ваша команда всегда выходила из разных дверей?
— Поверьте мне, ни одна команда не выходит через одну дверь. Откуда у нас это взялось я вообще понять не могу.
ЧТО ГОВОРИТСЯ В РЕГЛАМЕНТЕ.
Ситуацию выхода команд из автобуса трактует технический регламент РФПЛ. В нем, в частности, сказано следующее: «По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3−5 секунд».
КТО ПОЖАЛОВАЛСЯ НА «АРСЕНАЛ».
— В техническом регламенте РФПЛ четко записано, что команды, которые приезжают на матч, должны выходить из передней двери автобуса с интервалом в
— Это первое такое нарушение, которое было зафиксировано?
— Первое.
— То есть делегаты матча всегда контролируют, как команды выходят из автобуса?
— И делегаты, и основной вещатель. Я думаю, что эта информации была донесена до делегата основным вещателем.
— А сам этот пункт тоже был внесен в регламент по просьбе основного вещателя?
— Этот вопрос нужно задать РФПЛ.
— За первое нарушение предусмотрен штраф в десять тысяч рулей. А за повторные?
— Нарушение в данном случае наказывается штрафом от десяти до ста тысяч.
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