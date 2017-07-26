Как правильно выходить из автобуса. Инструкция РФПЛ

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Разбираемся в прецеденте.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

В понедельник в Туле состоялся заключительный матч 2-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и хабаровским СКА (1:0). Команда при выходе из автобуса использовала не только переднюю дверь. Когда «оружейники» подъехали к стадиону, водитель транспортного средства открыл обе двери, и игроки с техническим персоналом покинул автобус через переднюю и заднюю дверь, что, как оказалось, является нарушением технического регламента Российской футбольной премьер-лиги.

ЧТО СКАЗАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КДК.

— У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3−4 секунды, а игроки выходили из всех дверей — за это штраф 10 тысяч рублей, сказал глава КДК Артур Григорьянц.

ЧТО ГОВОРЯТ В «АРСЕНАЛЕ».

— Такой пункт в техническом регламенте есть, — сказал «СЭ» генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов. — Он появился недавно, в прошлом году, и, на мой взгляд, абсурден. Все команды выходят, как хотят. Неправильно загонять в какие-то рамки людей, которые готовятся к игре. В Лиге чемпионов и Лиге Европы я такого не видел. Вообще никогда не делался акцент на этом пункте. Насколько я понимаю, это какой-то прецедент.

Скорее всего, мы обратимся с письмом в лигу по поводу этого регламента и попросим согласовать его с основным вещателем. Насколько я понимаю, это его требования. В данном случае основной вещатель должен более профессионально размещать камеры и корреспондентов, чтобы не загонять команды перед игрой в какие-то рамки. А так, считаю, идет какое-то вмешательство в подготовку команд к игре.

У каждого человека есть своя особенность, когда он выходит, как выходит. Таких футбольных моментов много и у тренеров, и у игроков. И потом, чтобы выйти из одной двери всей команде, понадобится пятнадцать минут. Это бред вообще.

— То есть ваша команда всегда выходила из разных дверей?

— Поверьте мне, ни одна команда не выходит через одну дверь. Откуда у нас это взялось я вообще понять не могу.

ЧТО ГОВОРИТСЯ В РЕГЛАМЕНТЕ.

Ситуацию выхода команд из автобуса трактует технический регламент РФПЛ. В нем, в частности, сказано следующее: «По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3−5 секунд».

КТО ПОЖАЛОВАЛСЯ НА «АРСЕНАЛ».

— В техническом регламенте РФПЛ четко записано, что команды, которые приезжают на матч, должны выходить из передней двери автобуса с интервалом в три-пять секунд, — разъяснил пункт Григорьянц. — Этот регламент утвержден общим собранием РФПЛ. Данная запись была внесена делегатом матча (делегатом встречи «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» был Николай Левин из Саранска. — Прим. «СЭ») в рапорт, и КДК принял решение о наказании клуба «Арсенал» за нарушение технического регламента в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС.

— Это первое такое нарушение, которое было зафиксировано?

— Первое.

— То есть делегаты матча всегда контролируют, как команды выходят из автобуса?

— И делегаты, и основной вещатель. Я думаю, что эта информации была донесена до делегата основным вещателем.

— А сам этот пункт тоже был внесен в регламент по просьбе основного вещателя?

— Этот вопрос нужно задать РФПЛ.

— За первое нарушение предусмотрен штраф в десять тысяч рулей. А за повторные?

— Нарушение в данном случае наказывается штрафом от десяти до ста тысяч.