Врач «Динамо» — колдун, Игорёк — вратарь мирового уровня. Жемчужинки Гамулы
Колонка Игоря Гамулы на «Чемпионате» — с юмором о самых главных событиях в нашем (и не только) футболе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игорь Гамула пока без работы. Очень надеемся, что временно. Такого зажигательного тренера нашему футболу не хватает. Что греха таить — мы, журналисты, скучаем без его
Ну, а ниже — актуальные «обсуждалочки». Саму рубрику мы решили назвать «Жемчужинки» — это и отсылка к памятной фразе Игоря Васильевича про темнокожих футболистов, и анонс новых перлов самого остроумного человека в нашем футболе. Итак, слово Гамуле…
— Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я всё понимаю. «Спартак» — такая команда, что ещё играть не начала, а на неё уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?
Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же — критиковать! Бабушка семечками торговала,
Моё мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдёт рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане».
«Динамо» вот жалко. Только ребята чудесным образом «отмазались» со «Спартаком» — как на тебе, «зеркалочка» с «Уралом». Плюх в конце игры — уноси готовенького. Лучше таких «дураков» в начале пускать — когда ещё есть время исправиться. Но я бы не стал загонять за хмары Шунина, который пропустил нелепый гол. Человек может потеряться надолго, если «передушивать». Психология — штука тонкая, это я как тренер говорю.
У меня много таких ситуаций в тренерской карьере было. Захожу в раздевалку — сидят, головы опустили. Ведь
Кстати, пожелаю здоровья тёмненькому пареньку из «Динамо», который покинул поле, столкнувшись головами с партнёром и получив сотрясение мозга. Читал, что его ждут на поле уже в следующем матче. Ну тогда значит доктор команды — колдун. Он и мёртвого сможет из могилы поднять и заставить играть. Хорошо иметь такого доктора.
И ещё об итальянцах. Манчини, я вам скажу — молодец! Команда у него вперёд бежит. Уж на что Курбан Бекиевич умеет связывать соперников — так ничего, распутали! Поперёк почти не играют, волынку не тянут. Это моё мнение. У Саши Бубнова оно может быть другое, а у Ромы Широкова — третье. Но мне это неинтересно. Я говорю то, что вижу своими глазами. И в выходные я увидел футбол высокого класса в исполнении команды Роберто Манчини. А то, что крыша на стадионе протекает, — не беда. Явно игрокам не грозит по полю на лодках
То, что у «Зенита» сейчас игроков на две команды, — не страшно. Манчини — тренер опытный. Приглядится и поймёт, что дальше делать, кого ставить. Как я могу ему советовать? Мне бы рядом постоять немного. Да послушать его с переводчиком, я бы весь план узнал.
Вот за кого порадовался, так это за своего тёзку Игорька из ЦСКА. Замучили его этим рекордом в Лиги чемпионов, жить не давали.
И знаете, что ещё здорово? У ЦСКА свои на поле выходят. Уж столько с этим лимитом воду мутили — то одно хотят, то другое. Я считаю, надо нашим дорогу давать. Молодец Витя Гончаренко. Почему играть должен Оланаре, если есть свой родной Чалов? Хотя важно и другое понимать: место на поле доказывать надо. И уж потом смотреть — из Латвии ты или из Калуги.
Ну и немного о заграничных новостях. Прочитал тут, что Неймара могут купить в Париж за 222 миллиона евро. Это ж сумасшедшие деньги, ребята. У меня в голове не укладывается! Вот что бы я сделал, будь у меня 200 миллионов? Много добра! «Ростов» бы покупать не стал — там других людей хватает, чтобы им поруководить. А вот школу футбольную открыл бы. Чтобы пацаны не на камнях играли, а на отличных газонах. И мы воспитывали своих Неймаров и Верратти.
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