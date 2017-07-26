ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча второго тура чемпионата России с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
В среду состоялось заседание
Тульский «Арсенал» за «иные нарушения регламента» в матче со «СКА-Хабаровском» оштрафован на 10 тысяч. Тренер туляков Игорь Семшов за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи и появление получил штраф в 20 тысяч. Хабаровский клуб за демонстрацию зрителями несогласованных баннеров оштрафован на 25 тысяч.
«Тосно» (Ленинградская область) за «иные нарушения регламента» в матче с «Краснодаром» оштрафован на 10 тысяч. Главные тренеры московских ЦСКА и «Локомотива» Виктор Ганчаренко и Юрий Семин должны будут выплатить по 10 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.
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