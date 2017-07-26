ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча ЧР со «Спартаком»

В среду состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. «Уфа» оштрафована за необеспечение безопасности на стадионе. «Спартак» получил штрафы в 20 тысяч рублей за появление на поле посторонних лиц и в 25 тысяч за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровью.

Санкт-петербургский «Зенит» по итогам встречи с казанским «Рубином» за бросание зрителями предметов на поле оштрафован на 20 тысяч. «Ростов» после матча с грозненским «Ахматом» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 10 тысяч.

Тульский «Арсенал» за «иные нарушения регламента» в матче со «СКА-Хабаровском» оштрафован на 10 тысяч. Тренер туляков Игорь Семшов за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи и появление получил штраф в 20 тысяч. Хабаровский клуб за демонстрацию зрителями несогласованных баннеров оштрафован на 25 тысяч.

«Тосно» (Ленинградская область) за «иные нарушения регламента» в матче с «Краснодаром» оштрафован на 10 тысяч. Главные тренеры московских ЦСКА и «Локомотива» Виктор Ганчаренко и Юрий Семин должны будут выплатить по 10 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.