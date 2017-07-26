Музыка дверей. Николай Яременко об абсурдных решениях КДК
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко иронизирует над абсурдными решениями КДК РФС.
Русский футбол, бессмысленный и беспощадный. Кажется, уже ничем он удивить не может — ни стороннего наблюдателя, ни тех, кто глубоко интегрирован во все скрытые от внешних глаз схемы. Но сегодняшние новации от
Думал до настоящего момента, что сам себя КДК уже не переплюнет: лет
Но дата 26 июля войдет в историю: в этот день КДК умудрился выписать штраф тульскому «Арсеналу» за то, что игроки неправильно вышли из автобуса. Внимание! Все вчитались? Неправильно!.. Неправильно!.. Неправильно!.. Тут надо уже закрывать занавес. Потому что актеры на сцене играть больше не могут, а просто давятся от смеха.
Цитирую: «Надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3−4 секунды, а игроки выходили из всех дверей — штраф 10 тысяч рублей». Это говорит Григорьянц, глава КДК РФС. Понять, какое это имеет отношение к футболу, к этическим, или техническим, или спортивным, или каким бы то ни было еще вопросам — я лично не могу.
Очевидно, в следующем туре штрафы будут выписаны за отсутствие форменной одежды у водителя автобуса, за неправильно завязанную манишку у стюарда, за неправильно выписанную аккредитацию у фотокорра за воротами. Можно еще «Уфу» наказать за то, что у «Матч ТВ» нет денег, чтобы комментатора послать на матч и он, вопреки традициям, матч российского чемпионата из Москвы комментирует.
Когда качество футбола бесконечно падает, можно себя штрафами поразвлекать.
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