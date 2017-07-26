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26 июля 2017, 19:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА продаёт билеты за 100 рублей на матч со СКА для военных и ветеранов

Столичный ЦСКА продаёт билеты на домашний матч 3-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» по льготной цене для военнослужащих, офицеров запаса и ветеранов военных действий.

«В эту субботу на “ВЭБ Арене” состоится “армейское” дерби — ЦСКА — “СКА-Хабаровск”. Мы решили отметить это событие специальными ценами на билеты для военнослужащих, офицеров запаса и ветеранов военных действий — они смогут посетить матч всего за 100 рублей! Билеты по такой цене будут доступны в 511 и 512 сектора. С сегодняшнего дня их можно приобрести в кассах стадиона при предъявлении документа (или его копии), подтверждающего право на льготу», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

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