ЦСКА продаёт билеты за 100 рублей на матч со СКА для военных и ветеранов
Столичный ЦСКА продаёт билеты на домашний матч 3-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» по льготной цене для военнослужащих, офицеров запаса и ветеранов военных действий.
«В эту субботу на “ВЭБ Арене” состоится “армейское” дерби — ЦСКА — “СКА-Хабаровск”. Мы решили отметить это событие специальными ценами на билеты для военнослужащих, офицеров запаса и ветеранов военных действий — они смогут посетить матч всего за 100 рублей! Билеты по такой цене будут доступны в 511 и 512 сектора. С сегодняшнего дня их можно приобрести в кассах стадиона при предъявлении документа (или его копии), подтверждающего право на льготу», — говорится в сообщении
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