Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30502040/
26 июля 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: С января «Рубин» начнет выступать в новой форме

По информации «Бизнес Online», «Рубин» после зимнего перерыва начнет выступать в чемпионате в новой форме от компании New Balance.

По информации Бизнес <span class=stop>Online</span> Рубин после зимнего перерыва начнет выступать в чемпионате в новой форме от компании New Balance. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что американцы должны были стать новым техническим спонсором раньше, однако сделка затянулась из-за смены руководства клуба.

Домашний комплект казанцев будет выполнен в бордовом цвете с черными или бордовыми шортами. Гостевая форма — белая, с зелеными вставками по бокам. Третий комплект выполнен в ядовито зеленом цвете с черными вертикальными полосками.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Карпин уходит с ТВ. И главное - куда

Вениамин Мандрыкин: "Меня положили на койку, где умер Перхун". Интервью недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"