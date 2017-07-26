СМИ: С января «Рубин» начнет выступать в новой форме
По информации «Бизнес Online», «Рубин» после зимнего перерыва начнет выступать в чемпионате в новой форме от компании New Balance.
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Отмечается, что американцы должны были стать новым техническим спонсором раньше, однако сделка затянулась
Домашний комплект казанцев будет выполнен в бордовом цвете с черными или бордовыми шортами. Гостевая форма — белая, с зелеными вставками по бокам. Третий комплект выполнен в ядовито зеленом цвете с черными вертикальными полосками.
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