Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30501752/
26 июля 2017, 18:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Срок восстановления футболиста «Локомотива» Ари после операции составит четыре месяца

ТАСС, 26 июля. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари перенес операцию по пластике передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард перенес операция на травмированном колене в Италии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча второго тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив», прошедшая 21 июля, завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Ари был заменен на 85-й минуте и покинул поле на носилках после столкновения с полузащитником хозяев Александром Головиным.

Операция была проведена в Италии, где футболист проведет еще несколько дней, а после вернется в расположение «Локомотива». Примерный срок восстановления Ари составит около четырех месяцев.

Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», выступал за «Локомотив» на правах аренды с февраля этого года до окончания сезона-2016/17. В июне срок аренды был продлен еще на сезон.

«Локомотив» набрал шесть очков в двух турах и располагается в верхней части турнирной таблицы. В следующем матче столичный клуб 30 июля примет махачкалинский «Анжи».

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Третьяк: ФХР и КХЛ не могли повлиять на решение о дисквалификации Зарипова

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара

Легкоатлетки Ласицкене и Ребрик выступят на чемпионате России

Третьяк: ФХР и КХЛ не могли повлиять на решение о дисквалификации Зарипова

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара