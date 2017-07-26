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Отмечается, что ближайшие недели футболист проведет в Италии, после чего вернется в расположение клуба.

Ориентировочный срок восстановления Ари составит около четырех месяцев. Напомним, форвард получил травму в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). По словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, бразильский форвард выбыл из строя до Нового года.