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26 июля 2017, 18:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Балашов: Штрафуйте «Арсенал» Т дальше, но команда будет делать, как ей удобно

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал штраф, который был наложен на тульский клуб за неправильный выход из автобуса.

Генеральный директор тульского Арсенала Дмитрий <span class=error>Балашов</span> прокомментировал штраф который был наложен на тульский клуб за неправильный выход из автобуса. Увеличить
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«Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Это требование основного вещателя, как я понимаю. Но почему составители регламента не советуются с клубами? Во-первых, у каждого человека есть свой ритуал и своеобразная подготовка к игре.

Во-вторых, если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, то это займёт кучу времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчёмный пункт, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше.

Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Это какое-то наше непонятное ноу-хау, которое никому не нужно. Картинку вещателю можно создать более профессионально, разместив камеры в нужных местах. Поставить больше корреспондентов. Зачем загонять команды в рамки? Абсолютно абсурдный пункт в регламенте, — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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