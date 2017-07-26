Балашов: Штрафуйте «Арсенал» Т дальше, но команда будет делать, как ей удобно

«Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Это требование основного вещателя, как я понимаю. Но почему составители регламента не советуются с клубами? Во-первых, у каждого человека есть свой ритуал и своеобразная подготовка к игре.

Во-вторых, если все футболисты в количестве 30 человек будут выходить с интервалом, то это займёт кучу времени и отнимет минуты для подготовки к самой игре. Абсолютно никчёмный пункт, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать «Арсенал»? Ну штрафуйте дальше.