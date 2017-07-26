Балашов: Штрафуйте «Арсенал» Т дальше, но команда будет делать, как ей удобно
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал штраф, который был наложен на тульский клуб за неправильный выход из автобуса.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы видели этот штраф и очень удивлены, почему он на нас наложен. Это требование основного вещателя, как я понимаю. Но почему составители регламента не советуются с клубами?
Команда будет выходить так, как выходила. Как ей это удобно при подготовке к игре. К тому же я знаю, что все команды таким образом выходят — это раз. Второе: такие вещи не практикуются ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Это
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