Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни Глушаков
Главное развлечение недели перед третьим туром чемпионата России по футболу — гадать, куда же делась чемпионская игра «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Московский «Спартак» не играет — образно. Глушаков не играет — натурально. То есть, у команды нет былой игры, а футболист и капитан — начинает матч второго тура на скамейке запасных, уступая свое место на поле молодому партнеру. В чем дело?
Официальная версия
Самое простое объяснение в нашем случае стало почти официальным — Глушаков просто устал, а клуб не играет
Устать Глушакову не мудрено — сумасшедший предыдущий сезон в чемпионате страны, а потом еще и продолжение «банкета» на Кубке конфедераций. После чего у игроков была в лучшем случае неделя полноценного отдыха — и все по новой.
Мы все видели, как
Но, что мы видим? Александр Головин в ЦСКА играет и даже забивает, Акинфеев прерывает свою антирекордную серию, Васин — выходит на поле (с переменным успехом), Алексей Миранчук в «Локомотиве» приносит пользу команде, Смольников в «Зените» — на поле все время, да даже Дмитрий Комбаров из того же «Спартака» — тоже играет. Это дает болельщикам повод подумать, что
Две теории заговора
Вот на свет и появляются всякие конспирационные версии того, почему Глушаков в игре с «Уфой» остался на скамейке запасных.
Первую условно назовем «синдромом Широкова». Не так давно стало известно, что Денис Глушаков через своих представителей якобы сам инициировал переговоры по продлению контракта с клубом. Однако «Спартак» со своим капитаном пока договориться не смог. Вот и начались разговоры, что клуб может специально придерживать игрока на лавке, чтобы у того соглашение не продлилось автоматически на год. Если помните, такой пункт был в контракте Романа Широкова с тем же «Спартаком».
Вот только предположение это выглядит по крайней мере сомнительным. В случае с Широковым клуб не хотел автоматически продлевать контракт со скандальным игроком, открыто пошедшим против руководства, да еще и приносившим команде весьма сомнительную пользу на поле. В случае с Глушаковым мы
Вторую теорию заговора можно условно назвать «синдромом Денисова». Речь идет о том моменте, когда футболист Игорь Денисов, заявил руководству, что у него нет мотивации выходить на поле и сражаться за свой клуб. Тогда дело было в том, что капитан «Зенита» посчитал оскорбительным разницу в зарплате между лучшими российскими игроками и новоприбывшими иностранцами Халком и Витселем, которые зарабатывали на порядок больше — вот и взбунтовался.
Предполагая, что Глушаков сейчас торгуется за новый контракт со своим клубом, и зная, что в команде есть достаточно возрастной бразилец Луис Адриано, который получает на порядок больше Глушакова, пока принося команде не так много пользы, можно делать определенные выводы. Вот только это не в характере Глушакова так поступать. Вроде бы… Хотя и такое понятие, как ОПГ «Ромашка» тоже не на пустом месте родилось.
В любом случае, ответы на все интересующие нас вопросы мы получим совсем скоро. «Спартаку» в ближайшее время предстоит сыграть против двух сильных команд, пока выигравших все свои матчи чемпионата — «Краснодаром» и «Зенитом». Да и такого шила, как недовольный контрактом игрок в мешке долго утаивать невозможно.
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