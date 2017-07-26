Семин: «Локомотив» не рассчитывает на травмированного Ари в первой части ЧР
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Московский «Локомотив» не рассчитывает на форварда Ари в первой части чемпионата России по футболу нынешнего сезона, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Юрий Семин.
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Ари получил повреждение боковых связок колена и мениска в матче второго тура чемпионата России с московским ЦСКА в пятницу.
«Его прооперировали. После операции всегда достаточно долгий срок восстановления, но сколько — я не знаю. Но в первой части чемпионата на него не рассчитываем», — сказал Семин по телефону.
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