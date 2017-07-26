Скауты клубов Премьер-лиги обратили внимание на дерзкую игру хабаровчан
Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» рассказал о планах на сезон.
Начало дебютного сезона хабаровчан в
— Команда лишь месяц с небольшим как пробилась в РФПЛ, и, естественно, строится с колес, — сказал Аркадий Мкртычев. — Трансферное окно закрывается через месяц, и за оставшееся время нам нужно укрепиться еще 3−4 игроками уровня
На легкий старт, по словам председателя попечительского совета, в Хабаровске не надеялись. — Это РФПЛ, и здесь совсем другой футбол, чем в ФНЛ, — подчеркнул он. — Игроки должны быть готовы не только в физическом и тактическом плане, но и психологически. Проще говоря, у них не должны дрожать колени. К сожалению, именно этот компонент подводит наших ребят. Из трех пропущенных в первых турах голов два явились результатами ошибок, а свои шансы мы упустили. Тем не менее команда выглядит достойно. Матч с «Зенитом» провели на хорошем уровне.
На дерзкую игру хабаровчан сразу же обратили внимание скауты других клубов лиги, и сейчас богатые клубы переманивают ведущих игроков «СКА», уточняет Аркадий Мкртычев. Это также не добавляет стабильности в действия игроков, некоторые из них уже думают о возможном переходе и не играют в полную силу.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», футбольный клуб «Анжи» сделал предложение форварду команды Хуану Лескано, который получил всероссийскую известность после матча с «Зенитом». С большой вероятностью аргентинец продолжит выступление за команду из Махачкалы.
— Перетерпеть ситуацию является главной задачей клуба на сегодняшний день, — считает глава попечительского совета. — Закроется трансфертное окно, стабилизируется состав, уляжется волнение, тогда и посмотрим. Хабаровчане традиционно начинают сезон не самым лучшим образом, а затем набирают ход и наверстывают упущенное.
Сейчас в Хабаровске совершенствуют клубную инфраструктуру. Поставлена задача самостоятельно заработать за сезон около 100 млн рублей — за счет реализации билетов на матчи, продаж клубной символики, рекламы. В ближайшее время начнутся работы по монтажу козырька над трибунами стадиона имени Ленина. Клуб нацеливается на достижение серьезных результатов в РФПЛ.
— Задачи поставлены, резервы есть, игроки и тренеры настроены
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