Скауты клубов Премьер-лиги обратили внимание на дерзкую игру хабаровчан

Начало дебютного сезона хабаровчан в Премьер-лиги выдалось тяжелым. В первых двух матчах сезона команда одержала два поражения. Однако федеральные эксперты отмечают высокий уровень игры, а поединок с питерским «Зенитом», за ходом которого наблюдали 14200 человек, как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», занял третье место по зрительскому интересу среди матчей первого тура. Накануне третьей игры первенства глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев рассказал о своих ожиданиях от сезона.

— Команда лишь месяц с небольшим как пробилась в РФПЛ, и, естественно, строится с колес, — сказал Аркадий Мкртычев. — Трансферное окно закрывается через месяц, и за оставшееся время нам нужно укрепиться еще 3−4 игроками уровня Премьер-лиги, из них — двумя нападающими. Сегодня это наиболее уязвимая линия в команде. Через месяц уже можно будет говорить о какой-то стабильности.

На легкий старт, по словам председателя попечительского совета, в Хабаровске не надеялись. — Это РФПЛ, и здесь совсем другой футбол, чем в ФНЛ, — подчеркнул он. — Игроки должны быть готовы не только в физическом и тактическом плане, но и психологически. Проще говоря, у них не должны дрожать колени. К сожалению, именно этот компонент подводит наших ребят. Из трех пропущенных в первых турах голов два явились результатами ошибок, а свои шансы мы упустили. Тем не менее команда выглядит достойно. Матч с «Зенитом» провели на хорошем уровне.

На дерзкую игру хабаровчан сразу же обратили внимание скауты других клубов лиги, и сейчас богатые клубы переманивают ведущих игроков «СКА», уточняет Аркадий Мкртычев. Это также не добавляет стабильности в действия игроков, некоторые из них уже думают о возможном переходе и не играют в полную силу.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», футбольный клуб «Анжи» сделал предложение форварду команды Хуану Лескано, который получил всероссийскую известность после матча с «Зенитом». С большой вероятностью аргентинец продолжит выступление за команду из Махачкалы.

— Перетерпеть ситуацию является главной задачей клуба на сегодняшний день, — считает глава попечительского совета. — Закроется трансфертное окно, стабилизируется состав, уляжется волнение, тогда и посмотрим. Хабаровчане традиционно начинают сезон не самым лучшим образом, а затем набирают ход и наверстывают упущенное.

Сейчас в Хабаровске совершенствуют клубную инфраструктуру. Поставлена задача самостоятельно заработать за сезон около 100 млн рублей — за счет реализации билетов на матчи, продаж клубной символики, рекламы. В ближайшее время начнутся работы по монтажу козырька над трибунами стадиона имени Ленина. Клуб нацеливается на достижение серьезных результатов в РФПЛ.