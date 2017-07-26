Футболист сборной перешел в «СКА-Хабаровск»
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Новичок Российской футбольной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» усилился защитником сборной Грузии Георгием Наваловским, сообщается на официальном сайте клуба.
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Контракт 31-летний защитник подписал в статусе свободного агента. Последней командой Наваловского был бакинский «Нефтчи», за который он провел 13 матчей.
Ранее Наваловский выступал в России за махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», подмосковные «Химки», «Металлург-Кузбасс» («Новокузнецк»), «Тосно», в 2013—2014 и 2016 годах защищал цвета «СКА-Энергии», переименованной впоследствии в «СКА-Хабаровск».
Наваловский провел более 20 матчей за национальную сборную Грузии.
«СКА-Хабаровск», по итогам сезона-2016/17 пробившийся в
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