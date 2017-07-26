Футболист сборной перешел в «СКА-Хабаровск»

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Контракт 31-летний защитник подписал в статусе свободного агента. Последней командой Наваловского был бакинский «Нефтчи», за который он провел 13 матчей.

Ранее Наваловский выступал в России за махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», подмосковные «Химки», «Металлург-Кузбасс» («Новокузнецк»), «Тосно», в 2013—2014 и 2016 годах защищал цвета «СКА-Энергии», переименованной впоследствии в «СКА-Хабаровск».

Наваловский провел более 20 матчей за национальную сборную Грузии.