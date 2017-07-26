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26 июля 2017, 8:16 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с защитником национальной сборной Грузии

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» подписал контракт с 31-летним защитником национальной сборной Грузии Георгием Наваловским.

Футболист уже играл за хабаровскую команду — в ней Наваловский провел вторую половину первенства Фонбет ФНЛ 2012/13, весь сезон 2013/14 и вторую половину сезона 2015/16.

Последним местом работы Георгия Наваловского был «Нефтчи» (Баку). В составе азербайджанского клуба легионер выступал весной 2017 года, заняв с «Нефтчи» седьмое место в дивизионе № 1 футбола Азербайджана.

Теперь футболист принял решение вернуться в российский чемпионат и помочь СКА в дебютном для клуба сезоне РФПЛ. Контракт с ФК «СКА-Хабаровск» защитник заключил в статусе свободного агента.

В национальной сборной своей страны Наваловский провел 22 матча, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хабаровского клуба.
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