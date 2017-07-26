Григорян намерен забрать Лескано из «СКА-Хабаровска»

Нападающий футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано близок к переходу в махачкалинский «Анжи». Речь идёт о выкупе прав на него у команды из дальневосточной столицы.

«Мы действительно ведём переговоры с “Анжи” по переходу Лескано. Пока говорить не о чем. Как только завершим все детали, всё узнаете», — сообщил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов.

Карьера 24-летнего нападающего из Аргентины началась в Европе в молодёжных командах «Ливерпуля» и «Реала». Затем футболист оказался в «Аль-Ахли» и «Лугано». В России Лескано три года провёл «Енисее», с 2016 года выступает за «СКА-Хабаровск». В первом матче Премьер-лиги с «Зенитом» форвард отличился ударом в стиле «рабона», но мяч угодил в штангу. Благодаря этому он стал известен широкому кругу болельщиков.

Сам нападающий неоднократно заявлял, что в Хабаровск его позвал бывший главный тренер «армейцев» Александр Григорян. Сейчас специалист возглавляет махачкалинский «Анжи». Как писало РИА «Восток-Медиа», он уже забрал из дальневосточной столицы защитника Игоря Удалого, с которым не продлили контракт, и хавбека Павла Карасёва.

Сам Александр Григорян ушёл из «СКА-Хабаровска» в январе 2017 года. Вместе с ним клуб покинули и его помощники Дмитрий Безняк и Николай Шлеев.