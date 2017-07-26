«Локо» хочет в Лигу чемпионов
«СЭ» стало известно о громких трансферных планах железнодорожников, которые, при положительном исходе переговоров, сделают команду одним из фаворитов чемпионата.
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Железнодорожники в двух стартовых турах обыграли «Арсенал» и ЦСКА, после чего заняли первое место в таблице — у них равное количество очков и побед с «Зенитом», «Краснодаром» и «Ахматом», но они лидируют за счет большего числа забитых голов на чужом поле (три во встрече с армейцами).
Очевидно, что и состав, и ситуация у конкурентов, и календарь позволяют клубу рассчитывать на то, что команда способна решать более серьезные задачи. Обратите внимание на календарь — 7 (!) из 8 стартовых матчей
— По информации «СЭ», вы намерены серьезно укрепить состав. Много ли появится новичков? — вопрос президенту «Локо» Илье Геркусу.
— В ближайших матчах мы ждем, что команда хорошо выступит имеющимся составом — она это доказала в первых матчах. К концу трансферного окна, но, возможно, и раньше, мы представим новых игроков, по которым ведем работу.
АРИ ЛЕГ НА ОПЕРАЦИЮ В РИМЕ
Стало известно, что форвард Ари, получивший травму во встрече с ЦСКА, отправился в Италию — вчера бразильца должны были прооперировать в римской клинике «Вилла Стюарт». По предварительной информации, у него травма связок колена — и игрок пропустит от 4 до 6 месяцев.
В атаке железнодорожники сейчас могут рассчитывать на Фарфана, Коряна и Галаджана. Первый, как показывают старт чемпионата, хорошо готов и способен закрывать всю бровку, двое других перспективны и вполне могут помочь уже сейчас — во всяком случае, армейской молодежи, которую использует штаб ЦСКА, оба не уступают. От Коряна по возвращении из «Витесса» ждут многого, а Галаджан в 2015-м попал в топ-50 перспективных 17-летних форвардов мира. Не исключен вариант, при котором в качестве центрфорварда может выступить и Алексей Миранчук — позиция знакома, но специализация у него другая.
Главный вопрос сейчас в том, какую задачу хотят решать в «Локо» и насколько все в порядке с экономикой в плане соответствия финансовому
ЛЕСТЬЕНН И ЖОНАТАС ПРИДУТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
«Локо» и «Рубин» могут согласовать сделку по двум футболистам — Лестьенну (25 лет) и Жонатасу (28 лет). «Рубин» после расточительного прошлого сезона, судя по всему, стал крайне внимательно следить за соответствием финансовому
Условия сделки весьма непростые — в «Локо» оба придут только вместе, при этом Жонатаса железнодорожники могут выкупить, а Лестьенна взять в аренду. Главное слово — за Юрием Семиным, с которым согласовываются все сделки по трансферам.
Если представить, что к уже приобретенным Денисову (подписан новый контракт), Кверквелии (2,5 миллиона евро), Медведеву (свободный агент), Коряну (свободный агент), Рыбусу (1,5 миллиона евро) добавятся Жонатас и Лестьенн, цели команды станут предельно ясны — железнодорожники в этом сезоне могут побороться за место в тройке, что, как известно, дает возможность выступить в Лиге чемпионов-2018/19.
К слову, Рыбус, который прилетел в Москву в начале этой недели, вчера провел первую тренировку с командой.
ПЛЮС НОВОСЕЛЬЦЕВ
Если вопрос по Жонатасу и Лестьенну — перспектива отдаленная и не вполне ясная, то уже
На старте сезона «Локо» использует в центре обороны трех футболистов — Баринова, Пейчиновича и Кверквелию — и серьезных нареканий они не вызывают. Кроме того, осенью восстановится после травмы ахилла Чорлука. Покупка Новосельцева, судя по всему, связана с тем, что Баринов по своей специализации все же не защитник, и кроме того, потенциальный новобранец имеет российский паспорт.
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