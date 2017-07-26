«Локо» хочет в Лигу чемпионов

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Железнодорожники в двух стартовых турах обыграли «Арсенал» и ЦСКА, после чего заняли первое место в таблице — у них равное количество очков и побед с «Зенитом», «Краснодаром» и «Ахматом», но они лидируют за счет большего числа забитых голов на чужом поле (три во встрече с армейцами).

Очевидно, что и состав, и ситуация у конкурентов, и календарь позволяют клубу рассчитывать на то, что команда способна решать более серьезные задачи. Обратите внимание на календарь — 7 (!) из 8 стартовых матчей красно-зеленые проведут в Москве и 5 из них на своем поле. В третьем и четвертом турах в Черкизово ждут «Анжи» и хабаровский СКА — соперники непростые, но все же посильные. По всей видимости, активность на трансферном рынке связана и связана со всеми этими факторами.

— По информации «СЭ», вы намерены серьезно укрепить состав. Много ли появится новичков? — вопрос президенту «Локо» Илье Геркусу.

— В ближайших матчах мы ждем, что команда хорошо выступит имеющимся составом — она это доказала в первых матчах. К концу трансферного окна, но, возможно, и раньше, мы представим новых игроков, по которым ведем работу.

АРИ и ГИЛЬЕРМЕ: не исключено, что в ближайшие полгода форвард из-за травмы не сможет выручать вратаря в играх. Спорт-Экспресс

АРИ ЛЕГ НА ОПЕРАЦИЮ В РИМЕ

Стало известно, что форвард Ари, получивший травму во встрече с ЦСКА, отправился в Италию — вчера бразильца должны были прооперировать в римской клинике «Вилла Стюарт». По предварительной информации, у него травма связок колена — и игрок пропустит от 4 до 6 месяцев.

В атаке железнодорожники сейчас могут рассчитывать на Фарфана, Коряна и Галаджана. Первый, как показывают старт чемпионата, хорошо готов и способен закрывать всю бровку, двое других перспективны и вполне могут помочь уже сейчас — во всяком случае, армейской молодежи, которую использует штаб ЦСКА, оба не уступают. От Коряна по возвращении из «Витесса» ждут многого, а Галаджан в 2015-м попал в топ-50 перспективных 17-летних форвардов мира. Не исключен вариант, при котором в качестве центрфорварда может выступить и Алексей Миранчук — позиция знакома, но специализация у него другая.

Главный вопрос сейчас в том, какую задачу хотят решать в «Локо» и насколько все в порядке с экономикой в плане соответствия финансовому фэйр-плей. Судя по всему, деньги есть.

ЛЕСТЬЕНН И ЖОНАТАС ПРИДУТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

«Локо» и «Рубин» могут согласовать сделку по двум футболистам — Лестьенну (25 лет) и Жонатасу (28 лет). «Рубин» после расточительного прошлого сезона, судя по всему, стал крайне внимательно следить за соответствием финансовому фэйр-плей. В Казани при этом опровергают слухи о том, что в сезоне-2016/17 на клуб потратили 200 миллионов евро — в частности об этом, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», заявил бывший президент «Рубина», мэр города Ильсур Метшин. Так или иначе, оба футболиста имеют весомые долгосрочные контракты. Очевидно, что Курбан Бердыев не будет возражать, если бельгиец и бразилец покинут команду — Жонатас, в прошлом чемпионате забивший девять голов (наивысший показатель в «Рубине»), в двух матчах текущего турнира провел 19 минут, а Лестьенн отыграл один тайм.

Условия сделки весьма непростые — в «Локо» оба придут только вместе, при этом Жонатаса железнодорожники могут выкупить, а Лестьенна взять в аренду. Главное слово — за Юрием Семиным, с которым согласовываются все сделки по трансферам.

ЖОНАТАС (слева) против спартаковца Дениса ГЛУШАКОВА. Спорт-Экспресс

Если представить, что к уже приобретенным Денисову (подписан новый контракт), Кверквелии (2,5 миллиона евро), Медведеву (свободный агент), Коряну (свободный агент), Рыбусу (1,5 миллиона евро) добавятся Жонатас и Лестьенн, цели команды станут предельно ясны — железнодорожники в этом сезоне могут побороться за место в тройке, что, как известно, дает возможность выступить в Лиге чемпионов-2018/19.

К слову, Рыбус, который прилетел в Москву в начале этой недели, вчера провел первую тренировку с командой.

ПЛЮС НОВОСЕЛЬЦЕВ

Если вопрос по Жонатасу и Лестьенну — перспектива отдаленная и не вполне ясная, то уже сегодня-завтра железнодорожники могут завершить сделку по трансферу 25-летнего защитника «Зенита» Новосельцева. Ожидается, что это будет полноценный трансфер. Новосельцев прошлый сезон начинал основным защитником «Ростова», затем перешел в «Зенит», где постоянного места в составе не имел и в сборную вызываться перестал.

На старте сезона «Локо» использует в центре обороны трех футболистов — Баринова, Пейчиновича и Кверквелию — и серьезных нареканий они не вызывают. Кроме того, осенью восстановится после травмы ахилла Чорлука. Покупка Новосельцева, судя по всему, связана с тем, что Баринов по своей специализации все же не защитник, и кроме того, потенциальный новобранец имеет российский паспорт.