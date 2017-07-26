Себастьян Дриусси: Кавенаги сказал — не думай, что в России будет просто
Первое развернутое интервью новичка «Зенита» после перехода в клуб из
Санкт-Петербурга из «Ривер Плейт».
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ДЕБЮТ В 17 ЛЕТ? ДЛЯ АРГЕНТИНЫ ЭТО НОРМАЛЬНО
— Расскажите, как вы пришли в футбол?
— Начал гонять мяч в четыре года в клубе, который был около дома. С тех всю жизнь играю. Когда мне исполнилось девять, попал в «Ривер Плейт». Это мой второй дом.
— Леандро Паредес рассказывал, что у него уже в четыре года появился агент. Вас тоже сразу заметили?
— Со мной произошло примерно то же самое. Своего импресарио смело могу назвать вторым папой — помогает во всем, направляет на протяжении всей карьеры.
— Почему оказались именно в «Ривер Плейт»?
— Иначе и быть не могло — вся семья болеет за эту команду. И у нас был знакомый, который помог пройти отбор в детскую школу. Считаю, мне очень повезло, что получилось именно так.
— У вас большая семья?
— Родители и три моих брата. Старший уже женился. Второй — пока нет. Я — третий. А младшему — 13 лет.
— Для него вы, наверное, кумир?
— Он действительно старается подражать мне во всем (улыбается). Тем более, ему очень нравится футбол. Правда, сам пока играет не очень.
— Родители могут позволить себе не работать?
— Мама всегда была домохозяйкой. Отец работал механиком. Сейчас у него проблемы со здоровьем, поэтому в данный момент не трудится. И, конечно, стараюсь отдать родителям все. Так же как в свое время они делали это ради меня.
— В «Ривере » вы дебютировали в 17 лет?
— Для аргентинского клубного футбола это сейчас нормально. У нас начали делать ставку на молодых. Хотя раньше, как правило, начинали выступления на профессиональном уровне в 20−21. Во многих командах система как в «Зените» — есть свой «Зенит-2», лучшим игрокам которого дают шанс в основе.
— А если
— Да. Даже если ты в 17 лет оказался в первом составе, тебя все равно продолжают учить. Но при условии, что человек очень старается. Иначе возможности играть не будет.
ПРОСИЛ ДОМИНГЕСА О СОВМЕСТНОМ ФОТО
— Знаете ли вы Чори Домингеса, в России выступавшего за «Зенит» и «Рубин»?
— Лично — нет. Но он один из тех, на кого я мальчишкой смотрел с трибуны стадиона «Ривера». Один раз попросил о совместной фотографии. Не так давно, столкнулся с Домингесом — он проходил мимо. Но поздороваться я не осмелился —
— Знаете, что он значит для «Зенита»?
— Нет. Расскажите.
— В 2007 году в решающем матче за золото Чори головой вынес мяч из пустых ворот и помог сохранить победный счет. Теперь в Петербурге его часто называют «Святым Домингесом».
— Интересная и очень хорошая история!
— Кто ваш любимый футболист «Ривер Плейт»?
— Из тех, с кем вместе выходил на поле, не могу выбрать одного. Они все для меня — как семья.
— А в детские годы кто больше всех нравился?
— Фернандо Кавенаги. Многому у него учился. А потом он уехал в Москву.
— В «Спартак». Причем тогда ему было столько же лет, сколько сейчас вам.
— Да, знаю. И о сравнениях с Кавенаги тоже читал. Кстати, мы знакомы. Фернандо — очень хороший человек, у нас замечательные отношения. Перед самым отъездом в Петербург виделись с ним в «Ривер Плейт». Он много рассказывал о России, говорил, что это очень красивая страна.
— Кавенаги объяснял, почему у него не получилось в «Спартаке»?
— Так бывает. Просто у него не оказалось возможности проявить себя. Но нужно помнить, что у каждого футболиста своя история. Зато потом во всех других клубах, где играл Фернандо, у него,
— Обиды на «Спартак» и Россию у Кавенаги не осталось?
— Нет. От него слышал только положительные отзывы. Кстати, Фернандо и про Петербург много рассказывал.
— Давал совет перед вашим отъездом в «Зенит»?
— Да, такой: «Постарайся воспользоваться этой возможностью на все сто процентов. Но не думай, что в России просто, и что там легкий чемпионат».
С ПАРЕДЕСОМ ДРУЖУ С ДЕТСТВА
— Как вы узнали об интересе «Зенита»?
— Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Лео Паредес. Мы с ним много разговаривали и это многое решило. В итоге я здесь.
— Кто приглашал вас из российской столицы?
— Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита».
— Как вы подружились с Паредесом, ведь в прошлом он выступал за «Бока Хуниорс» — самого принципиального соперника «Ривер Плейт»?
— Мы общаемся с детства. Вместе были в одном детском клубе. В таких у нас ребята играют в футбол «5 на 5» на маленькой площадке. Так что клубные распри в данном случае не имеют никакого значения. С другой стороны, когда выросли, всегда мечтали попасть в одну команду. В Аргентине это было невозможно. Лео — воспитанник «Боки», я — «Ривера». А вот в «Зените» все стало реальностью.
— Не могу поверить, что встретившись здесь, вы не шутите на тему соперничества «Боки» и «Ривера».
— Это точно! Совсем скоро новое суперкласико. Уже готовлюсь спорить с Лео на счет.
— Что поставите на кон?
— Тут все как обычно. С проигравшего — ужин в ресторане. А, может, еще
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В СУПЕРКЛАСИКО В РАЗДЕВАЛКЕ ВСЕГДА ТАНЦЫ
— «Ривер Плейт» вас легко отпустил?
—
— Суперкласико — это действительно нечто невообразимое?
— По мне — да. Это пока лучшее, что со мной происходило в футболе. К 21 году провести
— Какая встреча стала самой памятной?
— Последняя. Мы победили 3:1 в гостях, я забил один мяч. Наших болельщиков было мало, но именно тогда показал им татуировку льва на спине. Думаю, они это запомнили.
— В 2015 году вы противостояли «Бока Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес, и в том же сезоне взяли трофей. Помните те игры?
— Конечно! Впечатления — фантастические.
— Даже несмотря на то, что в ответном матче болельщики «Боки» распыляли перцовый спрей на игроков «Ривера»?
— Дома мы победили 1:0. А после того, что сделали фаны «Боки» на своем стадионе, встречу прекратили. По пути в раздевалку в нас еще
— То, что игру прервали, правильно?
— Конечно. Иначе у футболистов могли потом возникнуть проблемы с глазами, носоглоткой. Играть дальше было невозможно.
— Победить «Боку Хуниорс» в чемпионате и Кубке Либертадорес одинаково приятно?
— В Либертадорес круче. В то же время после любого успеха в суперкласико у нас в раздевалке музыка, пляски, веселье.
— В
— Нет. Вы не совсем представляете себе, что такое футбол в Аргентине и что с ним связано. Если пойду в такое заведение — могут возникнуть проблемы.
— Где же вы в таком случае ужинали с другом Паредесом?
— У него или у меня дома (смеется).
ЛЕВ НА СПИНЕ — НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ ПЕТЕРБУРГА
— Вы уже упомянули о татуировке льва на спине. В Петербурге предположили, что сделали ее специально, зная, что переходите в «Зенит». Ведь это животное — символ города и его клуба.
— Если честно, нет. Хотя нечто подобное уже слышал. Знаете, мне хочется, чтобы обо мне в Петербурге судили не по льву на спине, а по голам за «Зенит», по игре за команду.
— И
— Для меня это символ силы, смелости, куража.
— У вас множество других татуировок. Чему и кому они посвящены?
— 1996 — год рождения. Есть имя мамы и папы. Инициалы братьев. Портрет мамы. Поцелуй девушки. Надпись «если Бог со мной, то кто пойдет против меня». Есть другие тату на религиозную тему. К слову, еще одну сделал как раз после той победы над «Бокой» в Кубке Либертадорес.
МОЯ ПОЗИЦИЯ — ПОД ДЗЮБОЙ
— Уже знаете, кто самый принципиальный соперник «Зенита»?
— Да — «Спартак». Это как «Бока» для «Ривер Плейт».
— Сами выяснили или
— Прочитал еще в Аргентине. И сейчас есть огромное желание выйти на поле 6 августа, когда будем принимать «Спартак».
— Каковы впечатления от «Зенита»?
— Когда первый раз заходил в раздевалку — немного стеснялся. Но приняли меня так тепло, что вскоре от смущения и следа не осталось.
— Дебют в основном составе — и сразу два гола. Лучшего начала не придумаешь.
— Согласен. О таком мечтает каждый, но никто не знает, когда с ним это случится (улыбается).
— Ваши голы «Рубину» получились красивыми. Вас можно назвать игроком штрафной? И какая позиция для вас идеальная?
— Под Дзюбой. То есть второй, чуть оттянутый форвард.
— Кстати, что скажете о Дзюбе?
— Очень веселый человек! Все время улыбается. А как игрока вы пока его знаете лучше. Хотя, конечно, слышал, что в прошлом сезоне Артем забил много голов.
— Его шутки уже понимаете?
— Еще не все, только некоторые — Дзюба может
— Почему выбрали в «Зените» 11-й номер?
— Он мне в «Ривере» помогал последние полтора года. Решил оставить и в «Зените».
— Закончите фразу: «Чемпионат России — это…».
— Много борьбы на поле.
— Чем силен «Зенит»?
— Сейчас в команде очень много новичков, так что нам еще расти и расти. Но самое важное — побеждать.
— Кто сильнее — «Зенит» или «Ривер»?
— «Зенит».
— Сколько голов за сезон признали бы для себя хорошим результатом?
— Конкретной цели не ставлю. Главное — выиграть чемпионат. Но забить, конечно, хочется как можно больше.
— За последние несколько месяцев налетали больше, чем за всю предыдущую жизнь?
— Да уж. Раньше 9-часовых перелетов у меня еще не было. А тут из Аргентины в Европу почти целый день летел, потом в Хабаровск. Но я спокойно переношу подобное, не боюсь.
— Судя по вашему Инстаграму, любите путешествовать?
— Да. Еще проводить время вместе с семьей, ужинать с друзьями, ходить в кино. Кстати, моя девушка уже здесь, в Петербурге. Ей очень понравилось. Только надо зимнюю одежду купить.
— Ну, до зимы пока далеко, а в четверг «Зенит» в жарком Израиле стартует в Лиге Европы.
— Смотрел в Аргентине этот турнир по телевизору. И, если честно, еще тогда хотелось в нем
Сергей ЦИММЕРМАН из
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