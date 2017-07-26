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ДЕБЮТ В 17 ЛЕТ? ДЛЯ АРГЕНТИНЫ ЭТО НОРМАЛЬНО

— Расскажите, как вы пришли в футбол?

— Начал гонять мяч в четыре года в клубе, который был около дома. С тех всю жизнь играю. Когда мне исполнилось девять, попал в «Ривер Плейт». Это мой второй дом.

— Леандро Паредес рассказывал, что у него уже в четыре года появился агент. Вас тоже сразу заметили?

— Со мной произошло примерно то же самое. Своего импресарио смело могу назвать вторым папой — помогает во всем, направляет на протяжении всей карьеры.

— Почему оказались именно в «Ривер Плейт»?

— Иначе и быть не могло — вся семья болеет за эту команду. И у нас был знакомый, который помог пройти отбор в детскую школу. Считаю, мне очень повезло, что получилось именно так.

— У вас большая семья?

— Родители и три моих брата. Старший уже женился. Второй — пока нет. Я — третий. А младшему — 13 лет.

— Для него вы, наверное, кумир?

— Он действительно старается подражать мне во всем (улыбается). Тем более, ему очень нравится футбол. Правда, сам пока играет не очень.

— Родители могут позволить себе не работать?

— Мама всегда была домохозяйкой. Отец работал механиком. Сейчас у него проблемы со здоровьем, поэтому в данный момент не трудится. И, конечно, стараюсь отдать родителям все. Так же как в свое время они делали это ради меня.

— В «Ривере » вы дебютировали в 17 лет?

— Для аргентинского клубного футбола это сейчас нормально. У нас начали делать ставку на молодых. Хотя раньше, как правило, начинали выступления на профессиональном уровне в 20−21. Во многих командах система как в «Зените» — есть свой «Зенит-2», лучшим игрокам которого дают шанс в основе.

— А если что-то не складывается, футболист получает вторую попытку?

— Да. Даже если ты в 17 лет оказался в первом составе, тебя все равно продолжают учить. Но при условии, что человек очень старается. Иначе возможности играть не будет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/75qGliwW-f/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Feliz cumpleaños @fercaveoficial .?? Gracias por todas las enseñanzas que nos dejaste, Muchos éxitos.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от 11 ️Sebastian Driussi (@sebadriussi.11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-09-21T17:23:53+00:00">Сен 21 2015 в 10:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОСИЛ ДОМИНГЕСА О СОВМЕСТНОМ ФОТО

— Знаете ли вы Чори Домингеса, в России выступавшего за «Зенит» и «Рубин»?

— Лично — нет. Но он один из тех, на кого я мальчишкой смотрел с трибуны стадиона «Ривера». Один раз попросил о совместной фотографии. Не так давно, столкнулся с Домингесом — он проходил мимо. Но поздороваться я не осмелился — все-таки мы не знакомы.

— Знаете, что он значит для «Зенита»?

— Нет. Расскажите.

— В 2007 году в решающем матче за золото Чори головой вынес мяч из пустых ворот и помог сохранить победный счет. Теперь в Петербурге его часто называют «Святым Домингесом».

— Интересная и очень хорошая история!

— Кто ваш любимый футболист «Ривер Плейт»?

— Из тех, с кем вместе выходил на поле, не могу выбрать одного. Они все для меня — как семья.

— А в детские годы кто больше всех нравился?

— Фернандо Кавенаги. Многому у него учился. А потом он уехал в Москву.

— В «Спартак». Причем тогда ему было столько же лет, сколько сейчас вам.

— Да, знаю. И о сравнениях с Кавенаги тоже читал. Кстати, мы знакомы. Фернандо — очень хороший человек, у нас замечательные отношения. Перед самым отъездом в Петербург виделись с ним в «Ривер Плейт». Он много рассказывал о России, говорил, что это очень красивая страна.

— Кавенаги объяснял, почему у него не получилось в «Спартаке»?

— Так бывает. Просто у него не оказалось возможности проявить себя. Но нужно помнить, что у каждого футболиста своя история. Зато потом во всех других клубах, где играл Фернандо, у него, по-моему, все шло очень хорошо.

— Обиды на «Спартак» и Россию у Кавенаги не осталось?

— Нет. От него слышал только положительные отзывы. Кстати, Фернандо и про Петербург много рассказывал.

— Давал совет перед вашим отъездом в «Зенит»?

— Да, такой: «Постарайся воспользоваться этой возможностью на все сто процентов. Но не думай, что в России просто, и что там легкий чемпионат».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.861111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWabrrVg0SW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Con un gran amigo @leoparedes20 ??????⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от 11 ️Sebastian Driussi (@sebadriussi.11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-11T16:29:04+00:00">Июл 11 2017 в 9:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С ПАРЕДЕСОМ ДРУЖУ С ДЕТСТВА

— Как вы узнали об интересе «Зенита»?

— Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Лео Паредес. Мы с ним много разговаривали и это многое решило. В итоге я здесь.

— Кто приглашал вас из российской столицы?

— Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита».

— Как вы подружились с Паредесом, ведь в прошлом он выступал за «Бока Хуниорс» — самого принципиального соперника «Ривер Плейт»?

— Мы общаемся с детства. Вместе были в одном детском клубе. В таких у нас ребята играют в футбол «5 на 5» на маленькой площадке. Так что клубные распри в данном случае не имеют никакого значения. С другой стороны, когда выросли, всегда мечтали попасть в одну команду. В Аргентине это было невозможно. Лео — воспитанник «Боки», я — «Ривера». А вот в «Зените» все стало реальностью.

— Не могу поверить, что встретившись здесь, вы не шутите на тему соперничества «Боки» и «Ривера».

— Это точно! Совсем скоро новое суперкласико. Уже готовлюсь спорить с Лео на счет.

— Что поставите на кон?

— Тут все как обычно. С проигравшего — ужин в ресторане. А, может, еще что-нибудь придумаем.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В СУПЕРКЛАСИКО В РАЗДЕВАЛКЕ ВСЕГДА ТАНЦЫ

— «Ривер Плейт» вас легко отпустил?

— Во-первых, в клубе знали о моем желании перейти в «Зенит». Во-вторых, насколько я понимаю, «Ривер Плейт» получил хорошую компенсацию. Так что ушел хорошо. Да и болельщики продолжают меня любить. Но сильно и долго скучать по Дриусси им, видимо, не придется, потому что «Ривер» уже купил несколько сильных игроков.

— Суперкласико — это действительно нечто невообразимое?

— По мне — да. Это пока лучшее, что со мной происходило в футболе. К 21 году провести шесть-семь таких матчей — это нечто! И не важно, на чьем стадионе.

— Какая встреча стала самой памятной?

— Последняя. Мы победили 3:1 в гостях, я забил один мяч. Наших болельщиков было мало, но именно тогда показал им татуировку льва на спине. Думаю, они это запомнили.

— В 2015 году вы противостояли «Бока Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес, и в том же сезоне взяли трофей. Помните те игры?

— Конечно! Впечатления — фантастические.

— Даже несмотря на то, что в ответном матче болельщики «Боки» распыляли перцовый спрей на игроков «Ривера»?

— Дома мы победили 1:0. А после того, что сделали фаны «Боки» на своем стадионе, встречу прекратили. По пути в раздевалку в нас еще что-то кидали. Но в итоге «Ривер» прошли дальше. Хотя, конечно, выиграть хотелось не так, а на поле. Но такое решение приняли арбитры.

— То, что игру прервали, правильно?

— Конечно. Иначе у футболистов могли потом возникнуть проблемы с глазами, носоглоткой. Играть дальше было невозможно.

— Победить «Боку Хуниорс» в чемпионате и Кубке Либертадорес одинаково приятно?

— В Либертадорес круче. В то же время после любого успеха в суперкласико у нас в раздевалке музыка, пляски, веселье.

— В Буэнос-Айресе можете сходить в ресторан или клуб в том районе, где базируется «Бока»?

— Нет. Вы не совсем представляете себе, что такое футбол в Аргентине и что с ним связано. Если пойду в такое заведение — могут возникнуть проблемы.

— Где же вы в таком случае ужинали с другом Паредесом?

— У него или у меня дома (смеется).

ЛЕВ НА СПИНЕ — НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ ПЕТЕРБУРГА

— Вы уже упомянули о татуировке льва на спине. В Петербурге предположили, что сделали ее специально, зная, что переходите в «Зенит». Ведь это животное — символ города и его клуба.

— Если честно, нет. Хотя нечто подобное уже слышал. Знаете, мне хочется, чтобы обо мне в Петербурге судили не по льву на спине, а по голам за «Зенит», по игре за команду.

— И все-таки — почему лев?

— Для меня это символ силы, смелости, куража.

— У вас множество других татуировок. Чему и кому они посвящены?

— 1996 — год рождения. Есть имя мамы и папы. Инициалы братьев. Портрет мамы. Поцелуй девушки. Надпись «если Бог со мной, то кто пойдет против меня». Есть другие тату на религиозную тему. К слову, еще одну сделал как раз после той победы над «Бокой» в Кубке Либертадорес.

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МОЯ ПОЗИЦИЯ — ПОД ДЗЮБОЙ

— Уже знаете, кто самый принципиальный соперник «Зенита»?

— Да — «Спартак». Это как «Бока» для «Ривер Плейт».

— Сами выяснили или кто-то подсказал?

— Прочитал еще в Аргентине. И сейчас есть огромное желание выйти на поле 6 августа, когда будем принимать «Спартак».

— Каковы впечатления от «Зенита»?

— Когда первый раз заходил в раздевалку — немного стеснялся. Но приняли меня так тепло, что вскоре от смущения и следа не осталось.

— Дебют в основном составе — и сразу два гола. Лучшего начала не придумаешь.

— Согласен. О таком мечтает каждый, но никто не знает, когда с ним это случится (улыбается).

— Ваши голы «Рубину» получились красивыми. Вас можно назвать игроком штрафной? И какая позиция для вас идеальная?

— Под Дзюбой. То есть второй, чуть оттянутый форвард.

— Кстати, что скажете о Дзюбе?

— Очень веселый человек! Все время улыбается. А как игрока вы пока его знаете лучше. Хотя, конечно, слышал, что в прошлом сезоне Артем забил много голов.

— Его шутки уже понимаете?

— Еще не все, только некоторые — Дзюба может по-испански несколько слов сказать. Но даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, а просто видишь, как он это делает — все равно невольно улыбаешься. Это явно позитивный юмор.

— Почему выбрали в «Зените» 11-й номер?

— Он мне в «Ривере» помогал последние полтора года. Решил оставить и в «Зените».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BGC3Y_nQWzq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Milano , Duomo ?????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от 11 ️Sebastian Driussi (@sebadriussi.11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-30T20:27:06+00:00">Май 30 2016 в 1:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Закончите фразу: «Чемпионат России — это…».

— Много борьбы на поле.

— Чем силен «Зенит»?

— Сейчас в команде очень много новичков, так что нам еще расти и расти. Но самое важное — побеждать.

— Кто сильнее — «Зенит» или «Ривер»?

— «Зенит».

— Сколько голов за сезон признали бы для себя хорошим результатом?

— Конкретной цели не ставлю. Главное — выиграть чемпионат. Но забить, конечно, хочется как можно больше.

— За последние несколько месяцев налетали больше, чем за всю предыдущую жизнь?

— Да уж. Раньше 9-часовых перелетов у меня еще не было. А тут из Аргентины в Европу почти целый день летел, потом в Хабаровск. Но я спокойно переношу подобное, не боюсь.

— Судя по вашему Инстаграму, любите путешествовать?

— Да. Еще проводить время вместе с семьей, ужинать с друзьями, ходить в кино. Кстати, моя девушка уже здесь, в Петербурге. Ей очень понравилось. Только надо зимнюю одежду купить.

— Ну, до зимы пока далеко, а в четверг «Зенит» в жарком Израиле стартует в Лиге Европы.

— Смотрел в Аргентине этот турнир по телевизору. И, если честно, еще тогда хотелось в нем когда-нибудь сыграть. Наконец-то это скоро сбудется. Выложусь на сто процентов. ​.