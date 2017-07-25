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25 июля 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге грозненской команды в Twitter.

Мирзов стал игроком «Ахмата» в июле 2015 года, подписав четырехлетний контракт. В общей сложности за грозненскую команду 24-летний футболист провел 13 игр.

До «Ахмата» Мирзов выступал в московском «Торпедо».

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