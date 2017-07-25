«Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге грозненской команды в Twitter.
Мирзов стал игроком «Ахмата» в июле 2015 года, подписав четырехлетний контракт. В общей сложности за грозненскую команду 24-летний футболист провел 13 игр.
До «Ахмата» Мирзов выступал в московском «Торпедо».
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