«Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию

Мирзов стал игроком «Ахмата» в июле 2015 года, подписав четырехлетний контракт. В общей сложности за грозненскую команду 24-летний футболист провел 13 игр.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ФК "Ахмат" и Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Желаем успехов Резиуану в карьере! <a href="https://t.co/h4Nzu5u4br">pic.twitter.com/h4Nzu5u4br</a></p>— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny/status/889873098023022596">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До «Ахмата» Мирзов выступал в московском «Торпедо».