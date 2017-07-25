Лапочкин обслужит матч «Спартак» — «Краснодар»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 3-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС.
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Встречу «Спартак» — «Краснодар» обслужит Сергей Лапочкин из
29 июля, суббота
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Юрий Апонасенко (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Олег Соколов (Воронеж); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Рубин» — «Арсенал»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
30 июля, воскресенье
«Амкар» — «Ростов»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
«Локомотив» — «Анжи»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Тосно» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
31 июля, понедельник
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
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