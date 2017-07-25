Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30490774/
25 июля 2017, 18:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дриусси стал MVP 2-го тура РФПЛ

Новичок «Зенита» нападающий Себастьян Дриусси стал MVP 2-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.

Новичок Зенита нападающий Себастьян Дриусси стал MVP 2-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сезона-2017/18. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили аргентинца в свои тройки лучших футболистов тура. Читатели в опросе на странице спецпроекта MVP РФПЛ поставили Дриусси на первое место, подарив три балла. Ещё три очка достались форварду по итогам голосования в соцсети «ВКонтакте». В итоге автор дубля в ворота «Рубина» набрал 18 баллов.

Второе место занял нападающий «Локомотива» Ари (12 баллов), а третьим стал голкипер «Уфы» Александр Беленов (8 баллов).

На звание MVP 2-го тура РФПЛ также претендовали: Сергей Рыжиков («Рубин»), Сальваторе Боккетти («Спартак»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Жоаозиньо («Краснодар») и Виктор Классон («Краснодар»).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Переход защитника «Колона» Конти в «Зенит» будет зависеть от решения Манчини

Переход аргентинского защитника Хермана Конти, выступающего на родине за «Колон», в стан «Зенита» будет зависеть от решения наставника петербургского клуба Роберто Манчини, сообщает Uno Santafe.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики