Дриусси стал MVP 2-го тура РФПЛ
Новичок «Зенита» нападающий Себастьян Дриусси стал MVP 2-го тура российской
Премьер-Лиги сезона-2017/18.
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Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили аргентинца в свои тройки лучших футболистов тура. Читатели в опросе на странице спецпроекта MVP РФПЛ поставили Дриусси на первое место, подарив три балла. Ещё три очка достались форварду по итогам голосования в соцсети «ВКонтакте». В итоге автор дубля в ворота «Рубина» набрал 18 баллов.
Второе место занял нападающий «Локомотива» Ари (12 баллов), а третьим стал голкипер «Уфы» Александр Беленов (8 баллов).
На звание MVP 2-го тура РФПЛ также претендовали: Сергей Рыжиков («Рубин»), Сальваторе Боккетти («Спартак»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Жоаозиньо («Краснодар») и Виктор Классон («Краснодар»).
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