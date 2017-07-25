Геркус: стадион «Локомотив», скорее всего, переименуем в «РЖД-Арену»

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«Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом Российских железных дорог. Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», — цитирует Геркуса Sport-Connect.

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году, а его открытие состоялось 5 июля того же года. Домашняя арена «Локомотива» вмещает 27 320 зрителей. Стадион УЕФА наивысшей, 4-й категории.