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25 июля 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Геркус: стадион «Локомотив», скорее всего, переименуем в «РЖД-Арену»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в скором времени «железнодорожники» продадут права на название стадиона, который, скорее всего, будет переименован в «РЖД-Арену».

Президент Локомотива Илья <span class=error>Геркус</span> рассказал что в скором времени железнодорожники продадут права на название стадиона который скорее всего будет переименован в <span class=error>РЖД</span>-Арену. Увеличить
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«Скоро «Локомотив» продаст права на название стадиона. Оно точно будет связано с брендом Российских железных дорог. Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», — цитирует Геркуса Sport-Connect.

Стадион «Локомотив» был построен в 2002 году, а его открытие состоялось 5 июля того же года. Домашняя арена «Локомотива» вмещает 27 320 зрителей. Стадион УЕФА наивысшей, 4-й категории.

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