Переход защитника «Колона» Конти в «Зенит» будет зависеть от решения Манчини

Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за Конти € 4 млн и стороны близки к соглашению. В то же время сам 23-летний футболист, который связан контрактом с «Колоном» до 2018 года, уже выразил желание покинуть клуб и продолжить карьеру за границей.

Конти может стать третьим аргентинцем в составе «Зенита». Ранее ряды петербургской команды пополнили его соотечественники полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Рост Конти — 1,93 м, вес — 80 кг.