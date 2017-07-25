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25 июля 2017, 16:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Переход защитника «Колона» Конти в «Зенит» будет зависеть от решения Манчини

Переход аргентинского защитника Хермана Конти, выступающего на родине за «Колон», в стан «Зенита» будет зависеть от решения наставника петербургского клуба Роберто Манчини, сообщает Uno Santafe.

Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за Конти € 4 млн и стороны близки к соглашению. В то же время сам 23-летний футболист, который связан контрактом с «Колоном» до 2018 года, уже выразил желание покинуть клуб и продолжить карьеру за границей.

Конти может стать третьим аргентинцем в составе «Зенита». Ранее ряды петербургской команды пополнили его соотечественники полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Рост Конти — 1,93 м, вес — 80 кг.

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