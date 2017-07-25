На стадионе «ВЭБ Арена» появилось граффити с изображением Газзаева
На стадионе «ВЭБ Арена», являющемся домашним для московского ЦСКА, появилось граффити с изображением бывшего главного тренера
красно-синих Валерия Газзаева, сообщается в официальном твиттере клуба.
«На нижнем ярусе трибуны S появились граффити с легендарным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым, с которым армейцы выиграли 10 трофеев!» — говорится в сообщении
Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, четыре раза выигрывала Кубок страны, два раза — Суперкубок страны, а в 2005 году завоевала Кубок УЕФА, напоминает Rusfootball.info.
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