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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30489265/
25 июля 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

На стадионе «ВЭБ Арена» появилось граффити с изображением Газзаева

На стадионе «ВЭБ Арена», являющемся домашним для московского ЦСКА, появилось граффити с изображением бывшего главного тренера красно-синих Валерия Газзаева, сообщается в официальном твиттере клуба.

«На нижнем ярусе трибуны S появились граффити с легендарным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым, с которым армейцы выиграли 10 трофеев!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, четыре раза выигрывала Кубок страны, два раза — Суперкубок страны, а в 2005 году завоевала Кубок УЕФА, напоминает Rusfootball.info.

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