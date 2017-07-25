На стадионе «ВЭБ Арена» появилось граффити с изображением Газзаева

«На нижнем ярусе трибуны S появились граффити с легендарным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым, с которым армейцы выиграли 10 трофеев!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, четыре раза выигрывала Кубок страны, два раза — Суперкубок страны, а в 2005 году завоевала Кубок УЕФА, напоминает Rusfootball.info.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На нижнем ярусе трибуны S появились граффити с легендарным тренером <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#ЦСКА</a> Валерием Газзаевым, с которым армейцы выиграли 10 трофеев! <a href="https://t.co/1fRzGkmLb2">pic.twitter.com/1fRzGkmLb2</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/889786969785585664">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>