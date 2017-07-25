Хуслютдинов: Сбор средств на памятник Федору Черенкову идет не очень активно

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Позже «Спартак» объявил о намерении совместно с болельщиками собрать средства и установить памятник на могиле игрока. Во вторник легенде «Спартака» исполнилось бы 58 лет.

«Руководство клуба изначально было готово сразу выделить необходимую для сооружения памятника сумму, но мы, болельщики, сказали, что правильнее было бы организовать сбор средств среди нас, который покрывал бы или полностью всю сумму, или часть ее. Сейчас идет сбор средств, к сожалению, не очень активно. Но мы продвигаем эту тему, работа идет, и она не стоит из-за якобы отсутствия средств», — сказал Хуслютдинов по телефону.

«Родные Федора Федоровича Черенкова, руководство клуба в постоянном контакте с нами. Сроков я пока называть никаких не буду, но главное, что памятник устраивает родных Федора Федоровича. Он не будет вычурным, иначе бы сам Черенков нас не понял. Те, кто в теме, понимают, что памятник должен быть достойным и без вычурности. Все будет красиво», — заверил собеседник агентства.