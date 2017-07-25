Чемпионы так не играют. 2 ничьи «Спартака» как повод задуматься
Статистика говорит о том, что «Спартак» в этом году не сможет защитить титул.
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Видимо, что-то случилось...
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Статистика — интересная штука. С одной стороны, она знает все — с этим сложно поспорить. С другой стороны, статистика — это изучение прошлого, о котором все и так известно, но не будущего, которое можно только предполагать. Так как же нам относиться к тому, о чем говорит статистика, основанная на 25-летних наблюдениях?
Король голый?
Сейчас все это касается московского «Спартака», который начал свой первый за 16 лет сезон в статусе действующего чемпиона страны с двух ничейных результатов против не самых сильных соперников — новичка РФПЛ московского «Динамо» и «Уфы».
Можно искать сколь угодно много оправданий такому старту… Это и усталость лидеров команды после длительного сезона с домашним Кубком конфедераций. И
Таких «и» может быть очень много. Но факт остается фактом: до «Спартака» действующий чемпион так натужно начинал сезон лишь раз за последние 25 лет — за всю историю чемпионата России. Речь идет о московском ЦСКА, впервые ставшим чемпионом России в 2003 году. Сезон 2004 года команда начала с двух ничьих. Если вы помните, тогда, 13 лет назад, армейский клуб свой титул защитить не смог. Чемпионское звание вернул себе столичный «Локомотив» Юрия Семина.
Этот старт в ранге действующего чемпиона стал самым неудачным в истории «Спартака», у которого подобных попыток было больше всего в нашей стране — десять. Причем, «Спартак» является единственным клубом, который шесть раз успешно защищал свое чемпионство — таким достижением вряд ли
Но эта статистика не самая страшная для команды Массимо Карреры, впервые в жизни проводящего полную предсезонную подготовку футбольного клуба. Во всяком случае, действующие чемпионы могут стартовать
Нечемпионский график
Гораздо более мрачно выглядит другая информация, которую удалось добыть, изучив 25-летнюю статистику чемпионатов России. Еще ни разу за всю историю российского футбола так, как «Спартак» в этом году, будущий чемпион страны не стартовал. Это касается и самого
Сам «Спартак» в прошлом сезоне, например, в первых двух турах собрал максимальное количество очков, одержав две победы. Сейчас от прошлогоднего графика чемпионы уже отстают на четыре очка. А ведь в ближайших двух турах «Спартаку» предстоит встретиться с командами, которые пока в этом сезоне не только не знали поражений, но и выиграли все свои матчи — с «Краснодаром» и «Зенитом».
С другой стороны матчи с такими сильными соперниками — отличная возможность прекратить все эти разговоры. Даже четыре очка из шести в ближайших двух турах заставят замолчать скептиков и снимут напряжение с игроков «Спартака». А два стартовых матча — это ведь не так и много, чтобы всерьез судить о перспективах команды в чемпионате, правда же? Так что, дерзай, Каррера — все в этом мире
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