Анастасия Черенкова: Памятник отцу? Начинаем действовать
Дочь Федора Черенкова — об установке памятника.
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Дочь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова, которому сегодня исполнилось бы 58 лет, рассказала о том, что происходит с установкой памятника на могиле отца. Черенков скончался в октябре 2014 года, похоронен на Троекуровском кладбище.
— Проект памятника утвержден. В ближайшее время начнем действовать, — сказала Анастасия Черенкова. — Этим в первую очередь занимается клуб, но с родственниками, конечно, все согласовано.
— Большая будет скульптура?
— Не очень. Подробностей пока не раскрою — всему свое время.
Планировалось, что памятник Черенкову появится раньше, однако процесс затянулся.
— «Спартак» предлагал родственникам установить монумент на могиле. Тогда они отказались, ссылаясь на обещанную помощь меценатов, — говорил ровно год назад
Несколько дней назад «Спартак» на своем официальном сайте сообщил об утверждении проекта и о готовности полностью оплатить все работы по возведению, добавив, что каждый болельщик может внести свой вклад.
Отметим, что память Черенкова увековечена и на стадионе в Тушине: у Южной трибуны, носящей имя игрока, установлена скульптура, а стены украшает фреска с его изображением.
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