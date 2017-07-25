Анастасия Черенкова: Памятник отцу? Начинаем действовать

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Дочь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова, которому сегодня исполнилось бы 58 лет, рассказала о том, что происходит с установкой памятника на могиле отца. Черенков скончался в октябре 2014 года, похоронен на Троекуровском кладбище.

— Проект памятника утвержден. В ближайшее время начнем действовать, — сказала Анастасия Черенкова. — Этим в первую очередь занимается клуб, но с родственниками, конечно, все согласовано.

— Большая будет скульптура?

— Не очень. Подробностей пока не раскрою — всему свое время.

Планировалось, что памятник Черенкову появится раньше, однако процесс затянулся.

— «Спартак» предлагал родственникам установить монумент на могиле. Тогда они отказались, ссылаясь на обещанную помощь меценатов, — говорил ровно год назад вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. — К сожалению, ничего сделано не было. Мы намерены встретиться с ними вновь, обговорим вопросы, которые что уже обсуждали. Клуб, как и раньше, готов изготовить памятник.

Несколько дней назад «Спартак» на своем официальном сайте сообщил об утверждении проекта и о готовности полностью оплатить все работы по возведению, добавив, что каждый болельщик может внести свой вклад.

Отметим, что память Черенкова увековечена и на стадионе в Тушине: у Южной трибуны, носящей имя игрока, установлена скульптура, а стены украшает фреска с его изображением.