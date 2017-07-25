Семшов может быть оштрафован за выход из технической зоны в игре со «СКА-Хабаровском»

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Матч второго тура чемпионата России «Арсенал» — «СКА- Хабаровск» состоялся в понедельник в Туле и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«Есть одно замечание. Тренер “Арсенала” Семшов выходил за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.

Семшов завершил карьеру футболиста в феврале 2015 года. В этом году он получил тренерскую лицензию и стал помощником бывшего главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова. После окончания сезона-2016/17 чемпионата России Кирьяков покинул команду, а на его место пришел черногорский специалист Миодраг Божович.

Заседание КДК РФС состоится в среду.