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25 июля 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семшов может быть оштрафован за выход из технической зоны в игре со «СКА-Хабаровском»

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании рассмотрит выход тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова за пределы технической зоны во время матча чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч второго тура чемпионата России Арсенал — СКА- Хабаровск состоялся в понедельник в Туле и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Увеличить
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Матч второго тура чемпионата России «Арсенал» — «СКА- Хабаровск» состоялся в понедельник в Туле и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«Есть одно замечание. Тренер “Арсенала” Семшов выходил за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.

Семшов завершил карьеру футболиста в феврале 2015 года. В этом году он получил тренерскую лицензию и стал помощником бывшего главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова. После окончания сезона-2016/17 чемпионата России Кирьяков покинул команду, а на его место пришел черногорский специалист Миодраг Божович.

Заседание КДК РФС состоится в среду.

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