Семшов может быть оштрафован за выход из технической зоны в игре со «СКА-Хабаровском»
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании рассмотрит выход тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова за пределы технической зоны во время матча чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Матч второго тура чемпионата России «Арсенал» — «СКА- Хабаровск» состоялся в понедельник в Туле и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
«Есть одно замечание. Тренер “Арсенала” Семшов выходил за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.
Семшов завершил карьеру футболиста в феврале 2015 года. В этом году он получил тренерскую лицензию и стал помощником бывшего главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова. После окончания сезона-2016/17 чемпионата России Кирьяков покинул команду, а на его место пришел черногорский специалист Миодраг Божович.
Заседание КДК РФС состоится в среду.
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