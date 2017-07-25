«Урал» объявил конкурс на создание дизайна для клубного трамвая

Болельщикам предлагается представить свою концепцию оформления городского транспорта.



«Участие в конкурсе может принять любой желающий. Если у участника есть интересная идея, но возникают сложности с макетом, профессиональный дизайнер клуба доработает его», — сказано в информационном сообщении.



В макете необходимо использовать фирменные цвета «Урала» и логотип клуба. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый — сбор заявок, который продлится до 10 августа. Затем жюри отберёт пятерку лучших работ. Работы финалистов будут представлены на официальном сайте до 15 августа, а болельщики путём голосования выберут победителя, — говорится на официальном сайте «Урала».