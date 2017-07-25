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25 июля 2017, 14:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» объявил конкурс на создание дизайна для клубного трамвая

«Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу.

Болельщикам предлагается представить свою концепцию оформления городского транспорта.

«Участие в конкурсе может принять любой желающий. Если у участника есть интересная идея, но возникают сложности с макетом, профессиональный дизайнер клуба доработает его», — сказано в информационном сообщении.

В макете необходимо использовать фирменные цвета «Урала» и логотип клуба. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый — сбор заявок, который продлится до 10 августа. Затем жюри отберёт пятерку лучших работ. Работы финалистов будут представлены на официальном сайте до 15 августа, а болельщики путём голосования выберут победителя, — говорится на официальном сайте «Урала».

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