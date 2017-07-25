Врач: Говорить об участии футболиста «Динамо» Соу в матче с «Ахматом» преждевременно

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В воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо» в домашнем матче проиграло «Уралу» со счетом 0:1. 28-летний Соу на 31-й минуте столкнулся с одноклубником, шведским защитником Себастьяном Хольменом, после чего потерял сознание и был заменен спустя четыре минуты на Александра Сапету.

«У Самбы Соу сотрясение мозга, поэтому он проходит все медицинские манипуляции, которые предусматривает подобный диагноз. Игрок находится в соответствующем режиме, отдыхает и потихоньку поправляется», — сказал Ярдошвили.

«Сложно сказать, сможет ли он сыграть с “Ахматом”, необходимо каждый день делать заключения по его состоянию и смотреть, как развивается недуг, — продолжил собеседник ТАСС. — Любое сотрясения мозга — это определенный пропуск нагрузок, рисковать здоровьем игрока никто не собирается. Мы сейчас думаем только о том, как он сможет поправиться за максимально короткое время. В пятницу может быть конкретика».

Малиец перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» этим летом. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Турции 25 матчей, в которых забил два гола.

В следующем туре 29 июля «Динамо» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата».