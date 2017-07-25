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25 июля 2017, 12:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Сан-Паулу» Кайо сообщил, что не собирается переходить в «Зенит»

Защитник Родриго Кайо, права на которого принадлежат «Сан-Паулу», не намерен переходить в «Зенит», который заинтересован в услугах 23-летнего игрока.

Об этом футболист рассказал в интервью GloboEsporte.

«Единственное, что могу сказать, я не собираюсь переходить в “Зенит”. Что будет в будущем не знаю, всё в руках бога. Что будет, то будет. Единственное предложение, которое я получил, было от “Зенита”, но я не собираюсь переходить в эту команду. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет. Каждый раз я стараюсь дать лучшее “Сан-Паулу”, это самое главное», — сказал Кайо.

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