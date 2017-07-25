Защитник «Сан-Паулу» Кайо сообщил, что не собирается переходить в «Зенит»

Об этом футболист рассказал в интервью GloboEsporte.

«Единственное, что могу сказать, я не собираюсь переходить в “Зенит”. Что будет в будущем не знаю, всё в руках бога. Что будет, то будет. Единственное предложение, которое я получил, было от “Зенита”, но я не собираюсь переходить в эту команду. На сегодняшний день нет никакой конкретики. Трудно сказать, останусь я или нет. Каждый раз я стараюсь дать лучшее “Сан-Паулу”, это самое главное», — сказал Кайо.