Sky Sport: Итальянский «Лацио» претендует на футболиста «Рубина» Азмуна

По данным канала, римский клуб предлагает за 22-летнего иранца €15 млн, «Рубин» не согласен продавать форварда меньше, чем за €20 млн.

Азмун был приобретен «Рубином» в 2012 году, в феврале 2015 года нападающий перешел на правах аренды в «Ростов», а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в «Рубин» вслед за тренером Курбаном Бердыевым. Всего Азмун провел за российские клубы 80 матчей, в которых отметился 25 голами.