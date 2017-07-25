Sky Sport: Итальянский «Лацио» претендует на футболиста «Рубина» Азмуна
ТАСС, 25 июля. Итальянский футбольный клуб «Лацио» до закрытия трансферного окна намерен приобрести нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна. Об этом сообщает телеканал Sky Sport.
По данным канала, римский клуб предлагает за 22-летнего иранца €15 млн, «Рубин» не согласен продавать форварда меньше, чем за €20 млн.
Азмун был приобретен «Рубином» в 2012 году, в феврале 2015 года нападающий перешел на правах аренды в «Ростов», а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в «Рубин» вслед за тренером Курбаном Бердыевым. Всего Азмун провел за российские клубы 80 матчей, в которых отметился 25 голами.
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