СМИ: «Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к Рикардо Альваресу

Агенты 29-летнего аргентинца провели встречу с руководством итальянского клуба, на которой сообщили о желании игрока перебраться в чемпионат России.

Отметим, Альварес перешел в «Сампдорию» в 2016 году. Он провел в составе команды 36 матчей, в которых забил четыре мяча. Также выступал за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Аргентины отыграл 9 матчей и забил один мяч.