СМИ: «Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к Рикардо Альваресу
Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес интересен «Локомотиву» и «Динамо», сообщает Tuttomercatoweb.
Агенты 29-летнего аргентинца провели встречу с руководством итальянского клуба, на которой сообщили о желании игрока перебраться в чемпионат России.
Отметим, Альварес перешел в «Сампдорию» в 2016 году. Он провел в составе команды 36 матчей, в которых забил четыре мяча. Также выступал за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Аргентины отыграл 9 матчей и забил один мяч.
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