Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30482723/
25 июля 2017, 11:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к Рикардо Альваресу

Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес интересен «Локомотиву» и «Динамо», сообщает Tuttomercatoweb.

Агенты 29-летнего аргентинца провели встречу с руководством итальянского клуба, на которой сообщили о желании игрока перебраться в чемпионат России.

Отметим, Альварес перешел в «Сампдорию» в 2016 году. Он провел в составе команды 36 матчей, в которых забил четыре мяча. Также выступал за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Аргентины отыграл 9 матчей и забил один мяч.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось