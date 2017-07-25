Алексей Поддубский: «СКА-Хабаровск» провалил первый тайм с «Арсеналом»

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После матча с тульским «Арсеналом» главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский заявил, что его команда полностью провалила первый тайм, однако трагедией это не считает и продолжает готовить своих подопечных к следующим играм.

«Была видна нервозность команды — неизвестно почему: вроде с “Зенитом” играли по моментам достойно. С “Арсеналом” во втором тайме были неплохие подходы к воротам, но, к сожалению, не забили. Потихоньку адаптируемся к Премьер-лиге, ничего страшного. Будем готовиться к следующей игре», — рассказал Алексей Поддубский.

Всех соперников специалист назвал топовыми, поскольку игра с каждый клубом РФПЛ важна для «СКА-Хабаровска». Пропущенный мяч наставник «армейцев» комментировать не стал, однако отметил, что многим показалось, что гол был ошибкой хабаровского вратаря.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «армейцы» из дальневосточной столицы провели первый выездной матч в сезоне 2017−2018 в рамках РОСГОССТРАХ чемпионата России. В Туле подопечные Алексея Поддубского сыграли с местным «Арсеналом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Следующий матч «красно-синие» проведут 29 июля. В Москве они сразятся с ЦСКА.