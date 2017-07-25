Бывший тренер сборной России Газзаев рассказал о перспективах СКА-Хабаровск в Премьер-лиге
По мнению
экс-наставника одной из самых значимых команд страны, армейцы показывают высокую самоотдачу и качество игры.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Самоотдача и качество игры ФК «СКА-Хабаровск» могут обеспечить команде стабильное место в
Ранее агентство сообщало, что «Зенит» выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0.
— Если хабаровская команда будет и дальше играть с такой самоотдачей и качеством игры, как в первом туре
По его словам, сильные стороны команды «СКА-Хабаровск» пока сложно оценить.
— Пока была только одна игра. Надо, чтобы прошло 3−4 тура, игры на выезде и можно будет дать более детальную оценку игре этой команды, — сказал парламентарий. — Приятно, что команда из Дальнего Востока вошла в
Заметим, что член сборной Совета Федерации по футболу, сенатор Александр Шишкин добавил, что футболисты «СКА-Хабаровск» и «Зенита» в первом туре подарили своим болельщикам праздник.
— Получилась зрелищная игра. В первом туре команда из Хабаровска боролась с игроками «Зенита» на равных. Команда выглядела очень достойно. Но потом ей совсем немного
Александр Шишкин выразил уверенность, что хабаровчане смогут остаться в РФПЛ и в последующие сезоны.
— Качество игры этого клуба значительно повысилось. Думаю, в дальнейшем «СКА-Хабаровск» сможет показать еще не одну зрелищную игру, — заключил сенатор.
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