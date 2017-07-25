Бывший тренер сборной России Газзаев рассказал о перспективах СКА-Хабаровск в Премьер-лиге

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Самоотдача и качество игры ФК «СКА-Хабаровск» могут обеспечить команде стабильное место в Премьер-лиге. В то же время, команде стоит продолжать показывать результат, чтобы закрепить преданность болельщиков, сообщил корр. ИА AmurMedia в Москве бывший тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Ранее агентство сообщало, что «Зенит» выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0.

— Если хабаровская команда будет и дальше играть с такой самоотдачей и качеством игры, как в первом туре Премьер-лиги, где она встретилась с «Зенитом», думаю, у нее есть шансы остаться и дальше в РФПЛ. Команда производит хорошее впечатление. Неплохая организация игры, согласованные действия игроков. Готовность хорошая. Желаю хабаровским футболистам и дальше прогрессировать, — отметил Валерий Газзаев.

По его словам, сильные стороны команды «СКА-Хабаровск» пока сложно оценить.

— Пока была только одна игра. Надо, чтобы прошло 3−4 тура, игры на выезде и можно будет дать более детальную оценку игре этой команды, — сказал парламентарий. — Приятно, что команда из Дальнего Востока вошла в Премьер-лигу. Мы видим, сколько болельщиков собралось на домашнем стадионе. Чтобы трибуны и дальше были полными, команда из Хабаровска должна продолжать показывать результат. Чего ей и желаю, — заключил Валерий Газзаев.

Заметим, что член сборной Совета Федерации по футболу, сенатор Александр Шишкин добавил, что футболисты «СКА-Хабаровск» и «Зенита» в первом туре подарили своим болельщикам праздник.

— Получилась зрелищная игра. В первом туре команда из Хабаровска боролась с игроками «Зенита» на равных. Команда выглядела очень достойно. Но потом ей совсем немного чего-то не хватило. Может быть, сказалась нехватка опыта, все-таки хабаровчане не так часто встречались с такими грандами отечественного футбола, как команда из Питера, — отметил сенатор.

Александр Шишкин выразил уверенность, что хабаровчане смогут остаться в РФПЛ и в последующие сезоны.

— Качество игры этого клуба значительно повысилось. Думаю, в дальнейшем «СКА-Хабаровск» сможет показать еще не одну зрелищную игру, — заключил сенатор.