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25 июля 2017, 3:13 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск» проиграл в Туле «Арсеналу»

Судьбу матча решил один удар.

Второе поражение в своём дебютном сезоне в Премьер-лиге потерпели армейцы Хабаровска, уступившие в Туле «Арсеналу» — 0:1. Единственный мяч хозяева провели на 18-й минуте после розыгрыша штрафного удара, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Гол забил Сергей Ткачев.

 — Первый тайм мы, если говорить о качестве игры команды, провалили, — считает наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Много нервничали, допускали брак в передачах, порой неоправданно ошибались. Второй тайм команда провела лучше, но результат для нас в итоге отрицательный. Этот матч команда «СКА-Хабаровск» провела в таком составе: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Никифоров, Корян, Казанков (Федотов, 55), Лескано (Кобялко, 61).

В активе армейцев по-прежнему нет очков. Ближайший матч клуб проведёт 29 июля в Москве с ЦСКА.
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