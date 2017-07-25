«СКА-Хабаровск» проиграл в Туле «Арсеналу»

Второе поражение в своём дебютном сезоне в Премьер-лиге потерпели армейцы Хабаровска, уступившие в Туле «Арсеналу» — 0:1. Единственный мяч хозяева провели на 18-й минуте после розыгрыша штрафного удара, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Гол забил Сергей Ткачев.

— Первый тайм мы, если говорить о качестве игры команды, провалили, — считает наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Много нервничали, допускали брак в передачах, порой неоправданно ошибались. Второй тайм команда провела лучше, но результат для нас в итоге отрицательный. Этот матч команда «СКА-Хабаровск» провела в таком составе: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Никифоров, Корян, Казанков (Федотов, 55), Лескано (Кобялко, 61).



В активе армейцев по-прежнему нет очков. Ближайший матч клуб проведёт 29 июля в Москве с ЦСКА.