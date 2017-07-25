«СКА-Хабаровск» проиграл в Туле «Арсеналу»
Судьбу матча решил один удар.
Второе поражение в своём дебютном сезоне в
— Первый тайм мы, если говорить о качестве игры команды, провалили, — считает наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Много нервничали, допускали брак в передачах, порой неоправданно ошибались. Второй тайм команда провела лучше, но результат для нас в итоге отрицательный. Этот матч команда «СКА-Хабаровск» провела в таком составе: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Никифоров, Корян, Казанков (Федотов, 55), Лескано (Кобялко, 61).
В активе армейцев
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