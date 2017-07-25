Тома Фибель: Григорян напоминает Черчесова

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КОГДА НАС СЧИТАЛИ ФАВОРИТАМИ, ЧТО-ТО ШЛО НЕ ТАК

— По итогам прошлого сезона «Анжи» чуть не оказался в первой лиге. Насколько ощущали опасность?

— О концовке сезона трудно забыть. Никто не думал, что придется бороться за выживание, но то и дело случались неожиданные результаты в пользу конкурентов. Но мы хорошо выглядели, когда нас считали обреченными. В частности, сыграли вничью в Петербурге, в Краснодаре, победили в Грозном. А вот когда по всем раскладам считались фаворитами, почему-то не получалось, что-то шло не так.

Во многих матчах не забивали голов. Меня всегда учили, что лучше уж пропустить, но при этом забить обязательно. Можно играть вроде бы неплохо, однако, если нет голов, все идет насмарку. Так что дело не в каком-то проклятье. Разница между нами и ведущими клубами в том, что у них есть возможность иметь в составе сильных нападающих. Это многое меняет.

— Как вам уровень российского чемпионата?

— Он высок. К чемпионату мира строят новые стадионы, интерес растет. Турнир весьма ровный. «Спартак» вроде бы досрочно выиграл чемпионат с большим преимуществом, но, если разобраться, ему пришлось очень трудно на протяжении сезона. Он преуспел потому, что с самого начала боролся за каждое очко. Мы на эту тему говорили, кстати, с главным тренером. Важно засучить рукава и набирать очки уже на старте, а не ждать второй половины, не думать, что все можно будет все поправить. Наша история это доказывает.

— Первую часть прошлого сезона вы провели в Сербии. Понравилось?

— Отправился в «Црвену Звезду» в надежде сыграть в Лиге чемпионов, но в заключительном отборочном раунде команда уступила болгарскому «Лудогорцу». После этого предпочел вернуться в Россию. В Сербии выделяются два клуба — «Црвена Звезда» и «Партизан». Занявшая третье место «Войводина» уже им значительно уступает. А с российским чемпионатом вообще не сравнить.

— Знаете, что Миодраг Божович, работавший с вами в Белграде, перебрался в Тулу?

— В курсе. Но контактов у меня с ним никаких нет.

РОССИЯНАМ НУЖНО УЕЗЖАТЬ

— Следили за Кубком конфедераций?

— Да.

— И как вам сборная России под началом Станислава Черчесова, при котором вы, приехав к нам в страну, сразу освоились в «Амкаре»?

— Подавляющее большинство российских футболистов никогда не пробовали себя в сильнейших иностранных чемпионатах, и мне кажется, это не очень хорошо. За рубежом ребята приобрели бы ценный опыт. Чемпионаты Англии, Испании, Италии — это же другая футбольная планета! А тренер что? Можно кого угодно назначить — будет, скорее всего, то же самое. Не его вина, что сборная не вышла на Кубке конфедераций из группы. Нельзя сказать, кстати, что она играла плохо. Команда даже добавила по сравнению с предыдущими матчами и думаю, через год будет сильнее. Черчесов проделывает хорошую работу. Но если бы некоторые игроки выступали в сильных зарубежных чемпионатов, они, возвращаясь, могли бы лучше проявить себя в сборной.

— Как вам работается под руководством Александра Григоряна, эмоционального человека, который периодически радует журналистов неординарными высказываниями. Он такой же в жизни?

— Тренер нас действительно темпераментный. Такая уж у него натура. Он прям в суждениях, говорит то, что думает, в лицо, а не за спиной. На мой взгляд, он похож этим на Черчесова, и поэтому у меня с ним нет проблем. Вы же, наверняка, знаете, что Черчесов тоже знает, что и как говорить.

Вместе с тем Григорян — хороший тренер, который всегда хочет побеждать. Он бывает экспрессивен даже во время дискуссий на теоретических занятиях. Но я предпочитаю такого тренера, а не вялого и слишком мягкого, который не умеет поставить себя и при котором все творят, что хотят. К тому же вне работы Григорян очень приятный человек. Мне нравится, что, дав слово, он сделает все возможное, чтобы сдержать его.

МОРЕ ЕСТЬ, НО МАХАЧКАЛА — НЕ ГВАДЕЛУПА

— Вы слышали, наверное, о взлете, совершенном «Анжи» несколько лет назад, когда в команде были Роберто Карлос, Самюэль Это'О и другие известные мастера?

— Конечно. Но сейчас другие времена и другие задачи. Как я успел понять, Дагестан, хотя и является частью России, отличается своей культурой и особым менталитетом. В клубе всякий раз твердят: «Мы должны быть бойцами!». И это важно. Вместе с тем в Махачкале живут симпатичные и вежливые люди. Когда меня спрашивают на Гваделупе или в Париже, что я забыл в Махачкале, отвечаю, что, если бы меня что-то не устраивало, давно уехал бы.

— На ваш родной остров в Карибском море дагестанская столица похожа?

— Ну что вы! Море есть — уже хорошо, но это не Гваделупа. Удивляет, кстати, что в Махачкале много начатого и незаконченного строительства. Это портит общий вид. Хотя город может быть очень красивым.

— Жить в нем не скучно?

— Я приехал играть в футбол, то есть работать. С этим нет никаких проблем. Если бы искал еще и развлечений, то, конечно, выбрал бы другое место.

— Но Махачкала еще и не самое спокойное место.

— В каком смысле? Криминальном?

— Можно и так сказать.

— То, что происходит за пределами футбола, не моя проблема. Я — наемный работник, мне платят, а моя задача — приносить максимум пользы клубу и добиваться с ним результатов. Нельзя иметь все.

— А если сравнить с жизнью в Перми и Саранске, где вы тоже провели какое-то время?

— Пермь — большой город с магазинами и ресторанами. С этим все ясно. Если же сравнивать с Саранском, то для меня Махачкала предпочтительнее.

— Мысли и планы на новый чемпионат?

— Команда полна желания добиваться максимального результата. Не обещаю, что «Анжи» будет выигрывать все матчи подряд, но гарантирую, что вы увидите новую команду с сильным характером!