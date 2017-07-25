«Уралу» необходимо укрепить несколько позиций
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов — о выездной победе над «Динамо», новичках и задачах на сезон.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Московское «Динамо» неожиданно проиграло дома екатеринбургскому «Уралу» (0:1) в матче 2-го тура национального первенства.
После игры президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Известиям» дал свою оценку этому результату, прокомментировал селекцию своего клуба и выразил уверенность, что «Динамо» быстро адаптируется в РФПЛ.
— По тому, как складывалась игра, была надежда на такой исход?
— Я не могу сказать, что мы плохо играли и уступали в
— Впечатление случайности победы возникло от того, каким образом был забит гол в конце матча.
— Здесь соглашусь, что мяч в конце был неожиданный. Ближе к финальному свистку «Урал» стал играть не так, как мы хотели. Не могу сказать, что команда просела в физическом и игровом плане. Но со скамейки чувствовалось, что теряем нить игры. Можете спросить у ребят, сидевших рядом со мной, они расскажут, как один из администраторов команды начал на эмоциях кричать: «Давайте, ребята, к своей штрафной, выстраивайтесь в обороне, чтобы не упустить ничью!» А я ему отвечаю: «Какая оборона? Пусть гнут свою линию, идут вперед, бьются до конца за победу!» Может быть, мой подход был неправильный, но я исходил из того, что у нас было на два дня больше времени на подготовку, чем у «Динамо». При этом наш соперник очень много эмоций истратил на матч со «Спартаком» и особенно на его концовку, когда на последних минутах добился ничьей, проигрывая со счетом 0:2. И это в матче с чемпионом — после такого всегда бывает эмоциональный выброс. И я был уверен, что шанс есть.
— Что почувствовали, когда случился столь необычный гол Георгия Чантурии?
— Повезло! Но, как говорят в народе, везет сильнейшим! Завтра повезет «Динамо»! Сейчас это случилось с нами, чему мы очень рады. Будем работать, чтобы закрепить этот успех.
— Со скамейки не показалось, что «Динамо» за год отвыкло от РФПЛ?
— Конечно, «Динамо» пока трудно после ФНЛ. Они на эмоциях удачно отыграли матч со «Спартаком», но теперь в условиях рутины им надо привыкать к скоростям
— Как вам удалось удержать в «Урале» большинство игроков из состава прошлого сезона?
— Был интерес к ребятам со стороны больших клубов. Но у нас хороший коллектив и условия. Мы вовремя платим зарплату, без задержек. Да, у нас не суперусловия с финансовой точки зрения. Но зато есть стабильность, поэтому многие не хотят искать добра от добра.
— Планируете еще приобретения до конца лета?
— Конечно. Наш спортивный директор Евгений Алхимов день и ночь работает в этом направлении, просматривает футболистов. Мы хотим взять еще игроков. Надо усилить несколько позиций. Какие — не скажу. Иначе уже через день звонков со стороны агентов не оберешься. А те трансферы, по которым мы уже работаем, станут в два раза дороже.
— Как удалось получить бесплатно Максима Григорьева?
— Видимо, он стал не нужен «Ростову». Почему бы его после этого было не пригласить в «Урал»? Он хороший футболист, свободный агент, который может закрыть две позиции — нападающего и флангового игрока. На этих позициях нам не хватало человека с русским паспортом. Поэтому мы очень довольны выбором Максима. В первом тайме матча с «Динамо» у него было два голевых момента. Видно, что умный игрок. Теперь главное, чтобы травма, полученная в Москве, оказалась несерьезной.
— Сейчас в селекции ориентируетесь только на рынок свободных агентов?
— Да. Мы не можем платить большие деньги за новичков. У нас условия ограничены. Есть футболисты, которые готовы пойти на них, но их агенты выступают против этого, просят, чтобы мы им еще комиссионные заплатили. Поэтому нужно изучать рынок и каждого кандидата, чтобы выбор был как можно шире. И при этом мы бы оставались в рамках бюджета.
— Какие у клуба задачи на этот сезон?
— Улучшить то, чего добились в прошлом. Предыдущий чемпионат для нас оказался неудачным. А выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран.
|23.07.2017 17:30
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|основной раунд: 2-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Александр Тарханов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
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