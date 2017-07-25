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25 июля 2017, 0:35 | Футбол: Премьер-лига | Известия

«Уралу» необходимо укрепить несколько позиций

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов — о выездной победе над «Динамо», новичках и задачах на сезон.

Президент екатеринбургского клуба Григорий <span class=error>Иванов</span> — о выездной победе над Динамо новичках и задачах на сезон. Увеличить
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Московское «Динамо» неожиданно проиграло дома екатеринбургскому «Уралу» (0:1) в матче 2-го тура национального первенства. Бело-голубые, вернувшись после годичного перерыва в премьер-лигу, начали выступление в элите с яркой ничьей с действующим чемпионом «Спартаком» (2:2). Однако закрепить успех не получилось. Подопечные Юрия Калитвинцева не смогли взломать насыщенную оборону гостей, а в концовке матча неожиданный навес Георгия Чантурии обернулся победным голом в ворота бело-голубых.

После игры президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Известиям» дал свою оценку этому результату, прокомментировал селекцию своего клуба и выразил уверенность, что «Динамо» быстро адаптируется в РФПЛ.

— По тому, как складывалась игра, была надежда на такой исход?

—  Я не могу сказать, что мы плохо играли и уступали в чем-то «Динамо». Голевых моментов мы создали больше, поэтому трудно назвать нашу победу случайной. Мы ехали на этот выезд с целью заработать три очка. На это настраивали наши тренеры, а ребята старались доминировать на поле по ходу матча.

— Впечатление случайности победы возникло от того, каким образом был забит гол в конце матча.

— Здесь соглашусь, что мяч в конце был неожиданный. Ближе к финальному свистку «Урал» стал играть не так, как мы хотели. Не могу сказать, что команда просела в физическом и игровом плане. Но со скамейки чувствовалось, что теряем нить игры. Можете спросить у ребят, сидевших рядом со мной, они расскажут, как один из администраторов команды начал на эмоциях кричать: «Давайте, ребята, к своей штрафной, выстраивайтесь в обороне, чтобы не упустить ничью!» А я ему отвечаю: «Какая оборона? Пусть гнут свою линию, идут вперед, бьются до конца за победу!» Может быть, мой подход был неправильный, но я исходил из того, что у нас было на два дня больше времени на подготовку, чем у «Динамо». При этом наш соперник очень много эмоций истратил на матч со «Спартаком» и особенно на его концовку, когда на последних минутах добился ничьей, проигрывая со счетом 0:2. И это в матче с чемпионом — после такого всегда бывает эмоциональный выброс. И я был уверен, что шанс есть.

— Что почувствовали, когда случился столь необычный гол Георгия Чантурии?

— Повезло! Но, как говорят в народе, везет сильнейшим! Завтра повезет «Динамо»! Сейчас это случилось с нами, чему мы очень рады. Будем работать, чтобы закрепить этот успех.

— Со скамейки не показалось, что «Динамо» за год отвыкло от РФПЛ?

— Конечно, «Динамо» пока трудно после ФНЛ. Они на эмоциях удачно отыграли матч со «Спартаком», но теперь в условиях рутины им надо привыкать к скоростям премьер-лиги. Это все-таки не первый дивизион, где динамовцы уже за год привыкли к другому сопротивлению, где они довольно быстро и уверенно обеспечили себе повышение в классе, пройдя сезон на одном дыхании. Мы тоже через это прошли в 2013 году, когда дебютировали в РФПЛ. А сейчас «Динамо», по сути, сохранило тот же состав, добавив только опорного полузащитника Самбу Соу, который, к сожалению, в матче с нами получил травму, дай бог ему здоровья. А остальным приходится сейчас вновь привыкать к премьер-лиге. Но ребята в «Динамо» опытные, квалифицированные. Думаю, быстро адаптируются к новой реальности, начнут набирать очки и закрепятся в элите.

— Как вам удалось удержать в «Урале» большинство игроков из состава прошлого сезона?

— Был интерес к ребятам со стороны больших клубов. Но у нас хороший коллектив и условия. Мы вовремя платим зарплату, без задержек. Да, у нас не суперусловия с финансовой точки зрения. Но зато есть стабильность, поэтому многие не хотят искать добра от добра.

— Планируете еще приобретения до конца лета?

— Конечно. Наш спортивный директор Евгений Алхимов день и ночь работает в этом направлении, просматривает футболистов. Мы хотим взять еще игроков. Надо усилить несколько позиций. Какие — не скажу. Иначе уже через день звонков со стороны агентов не оберешься. А те трансферы, по которым мы уже работаем, станут в два раза дороже.

— Как удалось получить бесплатно Максима Григорьева?

— Видимо, он стал не нужен «Ростову». Почему бы его после этого было не пригласить в «Урал»? Он хороший футболист, свободный агент, который может закрыть две позиции — нападающего и флангового игрока. На этих позициях нам не хватало человека с русским паспортом. Поэтому мы очень довольны выбором Максима. В первом тайме матча с «Динамо» у него было два голевых момента. Видно, что умный игрок. Теперь главное, чтобы травма, полученная в Москве, оказалась несерьезной.

— Сейчас в селекции ориентируетесь только на рынок свободных агентов?

— Да. Мы не можем платить большие деньги за новичков. У нас условия ограничены. Есть футболисты, которые готовы пойти на них, но их агенты выступают против этого, просят, чтобы мы им еще комиссионные заплатили. Поэтому нужно изучать рынок и каждого кандидата, чтобы выбор был как можно шире. И при этом мы бы оставались в рамках бюджета.

— Какие у клуба задачи на этот сезон?

— Улучшить то, чего добились в прошлом. Предыдущий чемпионат для нас оказался неудачным. А выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран.

23.07.2017 17:30 Зрители 6853 основной раунд: 2-й тур Арена Химки
Динамо М 0:1 Урал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Александр Тарханов
Голы
9 Георгий Чантурия (Д. Кулаков) 89′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Антон Соснин 23
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
78′ Алексей Ионов 7
Евгений Луценко 48
51′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
35′ Самба Соу 27
Александр Сапета 41
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов 57′
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к)
92 Роман Емельянов
10 Чисамба Лунгу 79′
9 Георгий Чантурия
20 Максим Григорьев 86′
14 Юрий Бавин 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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