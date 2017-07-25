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25 июля 2017, 0:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Семак: К сожалению, возможности укрепляться у «Уфы» нет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что у клуба нет больших возможностей для усиления состава, чем и объясняется низкая активность на трансферном рынке.

«Почему нет трансферов и не означает ли это стагнацию клуба? Понятно, чтобы иметь и показывать серьёзный результат, нужно укрепляться. Но, к сожалению, у “Уфы” такой возможности нет. Поэтому мы трудимся и работаем. В любом случае должны выкладываться на сто процентов, стараться добиваться максимального результата — того, который сможем достичь», — сказал Семак в эфире шоу «8−16».

Уфа
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