Семак: К сожалению, возможности укрепляться у «Уфы» нет

«Почему нет трансферов и не означает ли это стагнацию клуба? Понятно, чтобы иметь и показывать серьёзный результат, нужно укрепляться. Но, к сожалению, у “Уфы” такой возможности нет. Поэтому мы трудимся и работаем. В любом случае должны выкладываться на сто процентов, стараться добиваться максимального результата — того, который сможем достичь», — сказал Семак в эфире шоу «8−16».