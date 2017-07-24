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24 июля 2017, 22:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Русский Халк» пробил Довбню

В первом домашнем матче Миодрага Божовича в Туле оружейники обыграли дебютанта премьер-лиги благодаря эффектному голу со штрафного.

Арсенал в Туле победил <span class=error>СКА</span>-Хабаровск. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Божович очаровал тульскую публику еще на предсезонной встрече с болельщиками, однако по-настоящему покорить зрителя можно только игрой, и на первый домашний матч черногорец выставил двух новых футболистов. Опыт использования в обороне Александрова был признан успешным, причем на этот раз болгарина передвинули направо — на место Комбарова. Слева же появился Григалава, не игравший в первом туре, как и залечивший повреждение Ткачев. «Русского Халка», а именно такое прозвище у Ткачева, Божович берег для этой игры, и ставка сыграла довольно быстро: когда умеющий забивать непосредственно с углового полузащитник исполнил штрафной в стиле Роберто Карлоса. Сильно подкрученный внешней стороной стопы мяч резко изменил направление, нырнув вниз, хотя даже это не оправдывает неуклюже сыгравшего Довбню.

Через несколько минут голкипер допустил еще одну грубую ошибку, на ровном месте отдал практически голевой пас Расичу. Правда, выход один на один Довбня остановил, оставив дальневосточникам шансы на спасение. Этот эпизод явно встряхнул голкипера, который уже после перерыва не позволил Шевченко забить из пределов вратарской. «Арсенал» во втором тайме атаковал острее ставших раскрываться дальневосточников, и в таком футболе отлично смотрелся дебютант Джорджевич, создавший два момента для партнеров и едва не перехвативший рискованную скидку Эдиева. Новая версия тульской команды уже сейчас выглядит очень симпатично.

ЦИФРА

15-й гол забил в премьер-лиге полузащитник туляков Ткачев, арендованный в межсезонье у ЦСКА.

ЦИТАТЫ

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Энергии»:

— В первом тайме полностью провалились. Была видна какая-то нервозность, и непонятно, с чем это связано, ведь против «Зенита» выглядели достойно. Во второй половине у нас были интересные подходы, однако забить, к сожалению, не удалось. Считаю, постепенно адаптируемся к премьер-лиге — пока ничего страшного я не вижу.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— После перерыва играли близко к тому, к чему стремимся. Дальше будет лучше. У нас был очень непростой соперник, который умеет защищаться и очень хорошо выглядел против «Зенита». В первом тайме мы могли забивать два или даже три мяча, но не сделали этого, поэтому получилась немного нервная концовка. Джорджевич удачно вышел на замену, создал несколько хороших моментов. Думаю, у него есть будущее.

24.07.2017 19:30 Зрители 12700 основной раунд: 2-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Алексей Поддубский
Голы
18′ Сергей Ткачев 11
Составы
90+4′ Владимир Габулов (к) 30
Гиа Григалава 8
Михаил Александров 77
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
90+5′ Горан Чаушич 20
Александру Бурчану 55
Игорь Шевченко 88
83′ Кантемир Берхамов 7
Илья Максимов 87
79′ Сергей Ткачев 11
Игорь Горбатенко 23
46′ Федерико Иван Расич 19
Лука Джорджевич 18
1 Александр Довбня
3 Исмаил Эдиев (к)
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
26 Александр Черевко 40′
10 Владислав Никифоров
69 Денис Дедечко
9 Руслан Корян
15 Евгений Баляйкин 67′
78 Николай Калинский
87 Максим Казанков 55′ 31′
19 Виталий Федотов
23 Хуан Эдуардо Лескано 61′
22 Антон Кобялко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
3 Угловые 4
19 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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СКА-Хабаровск
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