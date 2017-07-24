«Русский Халк» пробил Довбню
В первом домашнем матче Миодрага Божовича в Туле оружейники обыграли дебютанта
премьер-лиги благодаря эффектному голу со штрафного.
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Видимо, что-то случилось...
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Божович очаровал тульскую публику еще на предсезонной встрече с болельщиками, однако
Через несколько минут голкипер допустил еще одну грубую ошибку, на ровном месте отдал практически голевой пас Расичу. Правда, выход один на один Довбня остановил, оставив дальневосточникам шансы на спасение. Этот эпизод явно встряхнул голкипера, который уже после перерыва не позволил Шевченко забить из пределов вратарской. «Арсенал» во втором тайме атаковал острее ставших раскрываться дальневосточников, и в таком футболе отлично смотрелся дебютант Джорджевич, создавший два момента для партнеров и едва не перехвативший рискованную скидку Эдиева. Новая версия тульской команды уже сейчас выглядит очень симпатично.
ЦИФРА
15-й гол забил в
ЦИТАТЫ
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Энергии»:
— В первом тайме полностью провалились. Была видна
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— После перерыва играли близко к тому, к чему стремимся. Дальше будет лучше. У нас был очень непростой соперник, который умеет защищаться и очень хорошо выглядел против «Зенита». В первом тайме мы могли забивать два или даже три мяча, но не сделали этого, поэтому получилась немного нервная концовка. Джорджевич удачно вышел на замену, создал несколько хороших моментов. Думаю, у него есть будущее.
|24.07.2017 19:30
|Зрители 12700
|основной раунд: 2-й тур
|Арсенал
|Арсенал Т
|1:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 1:0
|Миодраг Божович
|Алексей Поддубский
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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