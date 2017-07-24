«Русский Халк» пробил Довбню

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Божович очаровал тульскую публику еще на предсезонной встрече с болельщиками, однако по-настоящему покорить зрителя можно только игрой, и на первый домашний матч черногорец выставил двух новых футболистов. Опыт использования в обороне Александрова был признан успешным, причем на этот раз болгарина передвинули направо — на место Комбарова. Слева же появился Григалава, не игравший в первом туре, как и залечивший повреждение Ткачев. «Русского Халка», а именно такое прозвище у Ткачева, Божович берег для этой игры, и ставка сыграла довольно быстро: когда умеющий забивать непосредственно с углового полузащитник исполнил штрафной в стиле Роберто Карлоса. Сильно подкрученный внешней стороной стопы мяч резко изменил направление, нырнув вниз, хотя даже это не оправдывает неуклюже сыгравшего Довбню.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#АрсеналСКА</a> 1:0 18' Сергей Ткачев <a href="https://t.co/iPTLx3iukX">pic.twitter.com/iPTLx3iukX</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/889529706978168832">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Через несколько минут голкипер допустил еще одну грубую ошибку, на ровном месте отдал практически голевой пас Расичу. Правда, выход один на один Довбня остановил, оставив дальневосточникам шансы на спасение. Этот эпизод явно встряхнул голкипера, который уже после перерыва не позволил Шевченко забить из пределов вратарской. «Арсенал» во втором тайме атаковал острее ставших раскрываться дальневосточников, и в таком футболе отлично смотрелся дебютант Джорджевич, создавший два момента для партнеров и едва не перехвативший рискованную скидку Эдиева. Новая версия тульской команды уже сейчас выглядит очень симпатично.

ЦИФРА

15-й гол забил в премьер-лиге полузащитник туляков Ткачев, арендованный в межсезонье у ЦСКА.

ЦИТАТЫ

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Энергии»:

— В первом тайме полностью провалились. Была видна какая-то нервозность, и непонятно, с чем это связано, ведь против «Зенита» выглядели достойно. Во второй половине у нас были интересные подходы, однако забить, к сожалению, не удалось. Считаю, постепенно адаптируемся к премьер-лиге — пока ничего страшного я не вижу.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— После перерыва играли близко к тому, к чему стремимся. Дальше будет лучше. У нас был очень непростой соперник, который умеет защищаться и очень хорошо выглядел против «Зенита». В первом тайме мы могли забивать два или даже три мяча, но не сделали этого, поэтому получилась немного нервная концовка. Джорджевич удачно вышел на замену, создал несколько хороших моментов. Думаю, у него есть будущее.