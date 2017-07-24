Зе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тура

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ГЕРОЙ: НОВИЧОК «ЗЕНИТА»
В Санкт-Петербурге «Зенит» одержал сложную победу над «Рубином» Курбана Бердыева (2:1). Питерский клуб выглядел не лучшесоперника, и даже пропустил первым, но после перерыва свое слово сказал новичок сине-бело-голубых — Себастьян Дриусси. Аргентинецсделал дубль и принес своей команде вторую победу в чемпионате. Особенно хочется отметить второй гол форвард. В добавленное времяДриусси здорово сыграл на опережение в чужой штрафной, опередил Федора Кудряшова и пробил точно в «девятку».
ПОРАЖЕНИЕ: «ОЛИМП» ПАЛ
813 дней не проигрывал «Ростов» дома в рамках премьер-лиги до вчерашнего дня. При Бердыеве «Олимп-2″ был непреступнойкрепостью, но в воскресенье “Ахмат” расколдовал чары ростовского стадиона. Грозненцы выиграли 1:0 и после двух туров находятсясреди лидеров чемпионата. А вот у Леонида Кучука старт в новом клубе не удался. На счету желто-синих всего одно очко, а впереди у’Ростова» две сложных выездных игры подряд (с «Амкаром» и «Анжи»).
НЕОЖИДАННОСТЬ ТУРА: «ЛОКО» ОБЫГРАЛ ЦСКА
«Локомотив» в гостях довольно-таки легко разобрался с ЦСКА (3:1). Перед матчем главный тренер «железнодорожников» Юрий Семинне побоялся экспериментов и выпустил в стартовом составе молодых Дмитрия Баринова и Юрия Лысова. Кроме этого, на фланге защитывнезапно появился Джефферсон Фарфан. Гости выглядели лучше соперника практически весь матч, а вот у армейцев вновь «привез’Виктор Васин. Ошибки защитника становятся неотъемлемой частью игры команды Виктора Гончаренко.
НЕУДАЧНИК ТУРА: ЧТО С ЗЕ ЛУИШЕМ?
«Спартак» неожиданно притормозил на старте чемпионата. После двух туров на счету красно-белых всего два очка и место в серединетаблицы. Паниковать болельщикам чемпиона пока что рано, а вот на игру нападающего Зе Луиша обратить внимание стоит. Уже вторуювстречу подряд форвард не может реализовать свои многочисленные голевые моменты. В матче с «Уфой» игрок 7 (!) бил по воротамАлександра Беленова из разных позиций, но так и не смог отличиться. «Засуха» Зе Луиша всерьез насторожила фанатов красно-белых, аразговоры о трансфере Федора Смолова возобновились вновь.
КРАСОТА ТУРА: «КРАСНОДАР» ПРОСНУЛСЯ
При Олеге Кононова «быки» постоянно радовали своих болельщиков красивыми голами после быстрых и позиционных атак. Послесмены главного тренера футбол «Краснодар» потерял «изюминку» и стал менее эстетически привлекательным. «Проснулись» южане вматче против «Тосно». Гол Жоаозиньо после шикарной комбинации можно пересматривать до тех пор, пока не разрядится ноутбук илисмартфон.
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