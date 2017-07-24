Зе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тура

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ГЕРОЙ: НОВИЧОК «ЗЕНИТА»

В Санкт-Петербурге «Зенит» одержал сложную победу над «Рубином» Курбана Бердыева (2:1). Питерский клуб выглядел не лучшесоперника, и даже пропустил первым, но после перерыва свое слово сказал новичок сине-бело-голубых — Себастьян Дриусси. Аргентинецсделал дубль и принес своей команде вторую победу в чемпионате. Особенно хочется отметить второй гол форвард. В добавленное времяДриусси здорово сыграл на опережение в чужой штрафной, опередил Федора Кудряшова и пробил точно в «девятку».

ПОРАЖЕНИЕ: «ОЛИМП» ПАЛ

813 дней не проигрывал «Ростов» дома в рамках премьер-лиги до вчерашнего дня. При Бердыеве «Олимп-2″ был непреступнойкрепостью, но в воскресенье “Ахмат” расколдовал чары ростовского стадиона. Грозненцы выиграли 1:0 и после двух туров находятсясреди лидеров чемпионата. А вот у Леонида Кучука старт в новом клубе не удался. На счету желто-синих всего одно очко, а впереди у’Ростова» две сложных выездных игры подряд (с «Амкаром» и «Анжи»).

НЕОЖИДАННОСТЬ ТУРА: «ЛОКО» ОБЫГРАЛ ЦСКА

«Локомотив» в гостях довольно-таки легко разобрался с ЦСКА (3:1). Перед матчем главный тренер «железнодорожников» Юрий Семинне побоялся экспериментов и выпустил в стартовом составе молодых Дмитрия Баринова и Юрия Лысова. Кроме этого, на фланге защитывнезапно появился Джефферсон Фарфан. Гости выглядели лучше соперника практически весь матч, а вот у армейцев вновь «привез’Виктор Васин. Ошибки защитника становятся неотъемлемой частью игры команды Виктора Гончаренко.

НЕУДАЧНИК ТУРА: ЧТО С ЗЕ ЛУИШЕМ?

«Спартак» неожиданно притормозил на старте чемпионата. После двух туров на счету красно-белых всего два очка и место в серединетаблицы. Паниковать болельщикам чемпиона пока что рано, а вот на игру нападающего Зе Луиша обратить внимание стоит. Уже вторуювстречу подряд форвард не может реализовать свои многочисленные голевые моменты. В матче с «Уфой» игрок 7 (!) бил по воротамАлександра Беленова из разных позиций, но так и не смог отличиться. «Засуха» Зе Луиша всерьез насторожила фанатов красно-белых, аразговоры о трансфере Федора Смолова возобновились вновь.

КРАСОТА ТУРА: «КРАСНОДАР» ПРОСНУЛСЯ

При Олеге Кононова «быки» постоянно радовали своих болельщиков красивыми голами после быстрых и позиционных атак. Послесмены главного тренера футбол «Краснодар» потерял «изюминку» и стал менее эстетически привлекательным. «Проснулись» южане вматче против «Тосно». Гол Жоаозиньо после шикарной комбинации можно пересматривать до тех пор, пока не разрядится ноутбук илисмартфон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#КраснодарТосно</a> 2:0 67' Жоаозиньо <a href="https://t.co/o8tx8M1c4L">pic.twitter.com/o8tx8M1c4L</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/888828796845031424">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>