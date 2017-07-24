Футболисты «Арсенала» победили «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 18-й минуте забил Сергей Ткачев.

«Арсенал» одержал первую победу в нынешнем сезоне, хабаровский клуб потерпел второе поражение.

В следующем туре тульский клуб 29 июля в гостях сыграет с казанским «Рубином», хабаровская команда в этот же день проведет гостевую встречу с ЦСКА.