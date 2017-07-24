Футболисты «Арсенала» победили «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России
ТАСС, 24 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» победил дома «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.
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Мяч на 18-й минуте забил Сергей Ткачев.
«Арсенал» одержал первую победу в нынешнем сезоне, хабаровский клуб потерпел второе поражение.
В следующем туре тульский клуб 29 июля в гостях сыграет с казанским «Рубином», хабаровская команда в этот же день проведет гостевую встречу с ЦСКА.
|24.07.2017 19:30
|Зрители 12700
|основной раунд: 2-й тур
|Арсенал
|Арсенал Т
|1:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Алексей Поддубский
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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