Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30481314/
24 июля 2017, 22:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты «Арсенала» победили «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России

ТАСС, 24 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» победил дома «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

Футболисты Арсенала победили СКА-Хабаровск в матче чемпионата России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 18-й минуте забил Сергей Ткачев.

«Арсенал» одержал первую победу в нынешнем сезоне, хабаровский клуб потерпел второе поражение.

В следующем туре тульский клуб 29 июля в гостях сыграет с казанским «Рубином», хабаровская команда в этот же день проведет гостевую встречу с ЦСКА.

24.07.2017 19:30 Зрители 12700 основной раунд: 2-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Миодраг Божович Алексей Поддубский
Голы
18′ Сергей Ткачев 11
Составы
90+4′ Владимир Габулов (к) 30
Гиа Григалава 8
Михаил Александров 77
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
90+5′ Горан Чаушич 20
Александру Бурчану 55
Игорь Шевченко 88
83′ Кантемир Берхамов 7
Илья Максимов 87
79′ Сергей Ткачев 11
Игорь Горбатенко 23
46′ Федерико Иван Расич 19
Лука Джорджевич 18
1 Александр Довбня
3 Исмаил Эдиев (к)
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
26 Александр Черевко 40′
10 Владислав Никифоров
69 Денис Дедечко
9 Руслан Корян
15 Евгений Баляйкин 67′
78 Николай Калинский
87 Максим Казанков 55′ 31′
19 Виталий Федотов
23 Хуан Эдуардо Лескано 61′
22 Антон Кобялко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
3 Угловые 4
19 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Русский Халк» пробил Довбню

«Русский Халк» пробил Довбню

В первом домашнем матче Миодрага Божовича в Туле оружейники обыграли дебютанта премьер-лиги благодаря эффектному голу со штрафного.
Еще 7 новостей  Все новости

Задел перед мировым первенством: пятиборцы РФ завоевали два золота на чемпионате Европы

Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассом

Задел перед мировым первенством: пятиборцы РФ завоевали два золота на чемпионате Европы

Степанова не допущена к участию в ЧМ по легкой атлетике в Лондоне