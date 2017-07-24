Может ли Дзюба вернуться в «Спартак»? Отвечает Романцев

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Ничья «Спартака» в Уфе испортила настроение?

— Не сказал бы, но чувство тревоги появилось. И прежде всего потому, что, при всем уважении к «Динамо» и «Уфе», чемпиону на старте достались не самые сильные соперники. Дело даже не в четырех потерянных очках, о которых потом, возможно, придется вспоминать на финише. Просто во втором тайме встречи в Химках спартаковцы наделали кучу ошибок. Да, их можно списать на усталость после Суперкубка, но Карреру эти промахи наверняка заставили задуматься.

— Поэтому итальянец в Уфе обновил состав, впервые выпустив с первых минут новичка Петковича и молодых Бакаева с Тимофеевым?

— В свое время при определении состава я руководствовался только тем, как футболисты выглядели на тренировках в ходе подготовки к матчу. Возможно, Каррера посчитал, что серб в работе смотрелся лучше, чем Ещенко, который не появился на поле даже после замены Петковича. Бакаев появился на позиции приболевшего Самедова. А Тимофеев выполнял роль опорника, в которой привычнее видеть Глушакова, который сейчас испытывает переутомление. Так что все объяснимо.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 23.07.2017, 15:00 0:0 Уфа Спартак М

— Замены себя оправдали?

— Это надо спрашивать у главного тренера. Вот если «Спартак» победил бы, то ответ лежал бы на поверхности. Но наверняка этот ход принес пользу. Во-первых, Каррера посмотрел в деле новых игроков, во-вторых, они получили определенный опыт.

— И все же — не удивило, что Глушаков появился на поле только во втором тайме?

— Нет. Скорее всего, на состоянии Дениса сказались нагрузки в сборной, выпавшие во время подготовки и выступления на Кубке конфедераций. А с учетом большого напряжения на финише прошлого чемпионата, накопилась еще и психологическая усталость. Тренер это почувствовал и решил дать возможность Денису прийти в себя. Уверен, что уже в ближайшее время мы увидим лидера «Спартака» таким же собранным и нацеленным на борьбу, как всегда.

— Евгений Кафельников довольно категорично высказался по поводу игры в Уфе Комбарова, заявив, что Дмитрий не выдерживает темп на протяжении всех 90 минут.

— Не исключаю, что Дима пребывает в таком же состоянии, как и Глушаков. Ведь ни того, ни у другого не было полноценного отпуска и оба не проходили вместе с командой подготовку к сезону от и до. Но Комбаров — боец. И чтобы выйти на свой уровень ему не потребуется много времени.

— После победы на «Рубином» все заговорили о возвращении «Зенита».

— Команда действительно впечатляет — мощная селекция, две победы на старте. Но в то же время можно заметить, что у питерцев пока еще не все отлажено в обороне. К тому же «Зенит» дожал «Рубин» в добавленное после грубейшей ошибки Кудряшова, который дал пробить Дриусси. И цельная, с четко расставленными акцентами игра, пока прослеживается лишь эпизодами.

— Но то, что с Дриусси и Паредесом «Зенит» угадал, сомнению не подлежит?

— И тот, и другой свое дело знают. Похоже, много времени на адаптацию аргентинцам не понадобится. Что касается остальных новичков, то обратил на себя внимание Кузяев. И даже не потому, что сам забивает и в подыгрыше неплох — он хорошо взаимодействует с Паредесом в середине поля, что усиливает мощь зенитовских атак.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 22.07.2017, 17:30 2:1 Зенит Рубин

— Ходят разговоры, что Дзюба не вписывается в атакующую концепцию Манчини, который предпочитает более мобильных, маневренных форвардов. Как вы считаете, «Зенит» может расстаться с Артемом? Тем более, что он во встречах со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» не блистал.

— Об этом могут знать только Фурсенко с Манчини. Лично я не вижу ничего страшного, что Дзюба пока не забил и еще не набрал оптимальную форму. Мы же знаем, какого уровня этот форвард. Может ли Дзюба вернуться в «Спартак»? Думаю, вряд ли «Зенит» пойдет на то, что бы укреплять своего главного конкурента.

— Вы видите только два клуба, способных побороться за титул?

— Ни в коем случае. Как обычно в спор за чемпионство наверняка вклинится ЦСКА. Похоже, Юрий Семин приводит в порядок «Локомотив», очень прилично смотревшийся во встрече с армейцами. Ну и добавлю в эту компанию «Краснодар». И только встречи претендентов между собой дадут понимание, насколько обоснованны претензии каждого из них.

— С краснодарцами «Спартаку» встречаться уже в следующем туре.

— С нетерпением жду матча, в котором мы увидим насколько «Спартаку» по силам сохранить звание сильнейшего.

— Вы обещали уже после четвертого тура предсказать, что ждет красно-белых в новом сезоне.

— И постараюсь это сделать после матча чемпиона в Питере. Надеюсь, спартаковцы помогут мне не ошибиться с прогнозом.