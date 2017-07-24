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24 июля 2017, 19:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч второго тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск».

Стали известны стартовые составы на матч второго тура <span class=error>РФПЛ</span> Арсенал (Тула) — <span class=error>СКА</span>-Хабаровск. Увеличить
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Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал».

Тульский «Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Берхамов, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Расич.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Дедечко, Корян, Лескано.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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