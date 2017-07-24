«Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч второго тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск».
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Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал».
Тульский «Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Берхамов, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Расич.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Дедечко, Корян, Лескано.
Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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