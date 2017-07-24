Улица Внезапная может появиться рядом со стадионом «Динамо»

Всего около стадиона будет три новых улицы. По итогам проведенного конкурса для каждой из них выбрано по девять названий. В список вошли улицы с именами знаменитых игроков «Динамо», названия, содержащие имя клуба, спортивные термины и географические привязки. Кроме того, в лонг-листе оказались Концертная аллея, улица Архитектурная, улица Внезапная и Серебряная аллея.

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц рассмотри все варианты, и к 18 августа будет сформирован шорт-лист — максимум по три названия для каждой улицы.

9 сентября после подсчета голосов члены жюри объявят имена победителей.