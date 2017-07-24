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24 июля 2017, 16:08 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» не может регистрировать игроков из-за долгов перед Билялетдиновым и Ахметовым

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Палата по разрешению споров РФС запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долгов перед футболистами Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым, сообщается на официальном сайте РФС.

Палата по разрешению споров <span class=error>РФС</span> запретила казанскому Рубину регистрировать новых игроков <nobr>из-за </nobr>долгов перед футболистами <span class=error>Динияром</span> Билялетдиновым и <span class=error>Ильзатом</span> Ахметовым сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Такое решение было вынесено в пятницу на заседании палаты по разрешению споров РФС.

Палата удовлетворила заявления Билялетдинова и Ахметова в отношении «Рубина» о выплате задолженностей по трудовым договорам с учетом уточнения требований в полном объеме.

По делу Билятдинова казанцев обязали выплатить футболисту проценты за задержку выплаты заработной платы, а также компенсировать ему расходы на представителя. Ахметову клуб должен выплатить проценты за задержку выплаты единовременного вознаграждения за подписание трудового договора и проценты за задержку заработной платы.

По каждому из эпизодов к «Рубину» применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

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