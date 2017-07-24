«Рубин» не может регистрировать игроков из-за долгов перед Билялетдиновым и Ахметовым

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Такое решение было вынесено в пятницу на заседании палаты по разрешению споров РФС.

Палата удовлетворила заявления Билялетдинова и Ахметова в отношении «Рубина» о выплате задолженностей по трудовым договорам с учетом уточнения требований в полном объеме.

По делу Билятдинова казанцев обязали выплатить футболисту проценты за задержку выплаты заработной платы, а также компенсировать ему расходы на представителя. Ахметову клуб должен выплатить проценты за задержку выплаты единовременного вознаграждения за подписание трудового договора и проценты за задержку заработной платы.

По каждому из эпизодов к «Рубину» применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.